Vivo Y12s 2021 ufficiale: nuova versione con Snapdragon 439

L’azienda tecnologica Vivo ha rilasciato in Vietnam una versione aggiornata del suo entry level Vivo Y12s. Non è previsto al momento l’arrivo sul mercato europeo del Vivo Y12s 2021

Il nuovo Vivo Y12s 2021 si discosterà dalla precedente generazione uscita solo 6 mesi fa unicamente per la presenza di un altro processore. Il SoC MediaTek Helio P35 sarà sostituito in favore di un più economico Snadragon 439. Per dovere di cronaca bisogna dire che cambierà anche il sistema operativo, da Android 10 si passerà al più recente Android 11 con personalizzazione FunTouch OS 11. Sotto il profilo estetico non c’è alcuna differenza con la versione precedente in quanto sarà presente anche qui un display IPS LCD da 6,51″ con notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale da 8MP.

Vivo Y12s 2021: scheda tecnica

Di seguito la dotazione hardware completa dello smartphone:

Display: IPS LCD da 6,51″ con risoluzione HD+ (1600x720p) ;

da con risoluzione ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 439 ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: 13MP , f/2.2 + 2MP , f/2.4);

, f/2.2 + , f/2.4); fotocamera anteriore: 8MP , f/1.8;

, f/1.8; connettività: 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, Micro USB, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 164,41 x 76,32 x 7,41mm ;

; peso: 191g ;

; colori: Mysterious Black e Ice Blue ;

; OS: Android 11 con personalizzazione Funtouch OS 11 ;

con personalizzazione ; Prezzo: ~117€

Vivo Y12s 2021: analisi

Questa nuova versione punta anch’essa sull’offrire uno smartphone in grado di gestire operazioni basilari ad un prezzo estremamente contenuto. Il display IPS LCD da 6,51″ è solamente HD+, ma ciò andrà a beneficio dell’autonomia. Inoltre le sue dimensioni permetteranno comunque un agevole utilizzo di più applicazioni contemporaneamente in modalità split screen. Il SoC Qualcomm Snapdragon 439 ha bassi consumi energetici, ma insieme ai 3GB di memoria RAM non riuscirà a fare miracoli in termini di performance nel caso di troppe applicazioni aperte in background. Inoltre, i 32GB di memoria ROM per l’archiviazione dei dati si esaurirà abbastanza in fretta obbligandovi quindi all’inserimento di una MicroSD.

Il comparto fotografico dovrebbe assicurare scatti di sufficiente qualità grazie al sensore principale da 13MP. Ricordate sempre che è un entry level, quindi non è plausibile aspettarsi una qualità delle foto paragonabile a quella offerta da device medio o top gamma. In merito alla connettività, questo smartphone non supporterà le reti 5G, ma la linea 4G LTE sarà comunque valevole in termini di velocità in download/upload dei vostri file o durante delle videochiamate. Sotto il profilo dell’autonomia, l’enorme batteria da 5000mAh dovrebbe offrire almeno un paio di giorni di utilizzo. La durata così longeva si deve sia all’ampia capacità della batteria e sia per il connubio SoC poco energivoro e pannello solo HD+. Certo, se fosse stato implementato un pannello OLED i consumi sarebbero stati ridotti ulteriormente ma per poco più di 100€ non si può assolutamente pretendere di più.

Cosa ne pensate di questo smartphone entry level di Vivo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!