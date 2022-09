vivo X80 Pro: 7 funzionalità e tecnologie “nascoste”

Oltre a un sistema di imaging unico nel suo genere sviluppato insieme a ZEISS, il nuovo flagship vivo X80 Pro, offre numerose innovazioni che semplificano la vita e l’utilizzo dello smartphone nel quotidiano

Conosciuto principalmente per l’integrazione di un sistema avanzato di fotocamere, sviluppato in collaborazione con ZEISS, X80 Pro 5G, l’ultimo smartphone di vivo, quinto brand produttore di smartphone al mondo, nasconde in realtà numerose innovazioni e funzioni smart che lo rendono uno smartphone interessante sotto diversi aspetti.

Analizzando in maniera approfondita lo smartphone, si scoprono infatti 7 funzionalità che rendono l’esperienza degli utenti di X80 Pro ancora più fluida. Scopriamo insieme queste funzioni.

1 – Funzione Teleprompter: creare vlog con il “gobbo”

Quando si gira un vlog può succedere di dimenticare cosa si ha in mente di dire: il nuovo flagship di vivo dispone della soluzione smart Teleprompter integrata nella telecamera anteriore e posteriore, che permette di aggiungere punti elenco o un copione completo di massimo 6000 caratteri di testo. Mentre si gira il video scorrerà sotto il testo che l’utente potrà leggere in caso di necessità. Le dimensioni della finestra del teleprompter, del testo e la velocità di scorrimento sono totalmente personalizzabili dall’utente in base alle proprie esigenze.

2 – La funzione “Cancella” integrata direttamente nell’app Album per rimuovere soprattutto persone o oggetti sullo sfondo

A volte basta solo una piccola modifica o un leggero ritocco per migliorare una foto e scaricare quindi un’applicazione a pagamento solo per apportare queste modifiche può essere troppo oneroso. vivo X80 Pro integra già questa funzionalità: grazie alla funzione “Cancella“, direttamente integrata nell’album fotografico, è possibile infatti regolare lo sfondo, rimuovere persone o oggetti in background.

Come: Aprire l’app Album, scegliere la foto che si vuole modificare, selezionare “Modifica” nella parte inferiore dello schermo e scorrere con il dito la barra in basso fino a raggiungere la funzionalità “Cancella“; A questo punto è possibile toccare con dito la doto nei punti che si desidera eliminare.

3 – Correzione automatica della prospettiva

La distorsione prospettica è una vera sfida quando si fotografano gli edifici, poiché qualsiasi inclinazione della fotocamera può produrre linee verticali che si inclinano verso l’interno: un effetto deformante che fa sembrare gli edifici prossimi al cedimento!

I fotografi professionisti sanno come correggere la prospettiva, ma X80 Pro rende questa operazione facile per tutti grazie alla funzione “Automatic Perspective Correction (APC)” che consente di scattare una foto perfettamente dritta con un solo clic. La funzione APC utilizza il giroscopio integrato nel telefono per correggere le foto e supporta la fotocamera super grandangolare 0,6x e la fotocamera principale standard 1x in Pro Mode.

Come: Dalla Fotocamera scorrere verso destra e selezionare la modalità “Pro”. Successivamente, attivare APC tramite la penultima icona in alto a destra. Provando a fare lo stesso scatto senza questa impostazione, ci si accorge subito di quanto questa modalità faccia la differenza.

4 – Controllo dei dispositivi digitali tramite infrarossi

Ideale per le moderne abitazioni, lo smartphone integra un trasmettitore a infrarossi nella parte superiore della cornice, che consente di controllare altri dispositivi tramite un’unica app integrata “Smart Remote”. Può controllare a distanza fino a dodici dispositivi smart anche di produttori differenti, tra cui condizionatore, decoder, TV, box TV, proiettore, ventilatore, purificatore d’aria, scaldabagno, telecamere, ecc.

5- Cattura il movimento come un professionista con la tecnica “Panning”

Con X80 Pro è possibile riprodurre il “panning“, ovvero una tecnica molto popolare ma complessa utilizzata da fotografi professionisti che consente di riprendere soggetti in movimento ad alte velocità in contesti come ad esempio lo sport.

Questo effetto, solitamente, si ottiene muovendo la fotocamera in base al movimento di un soggetto durante l’esposizione, così da creare un effetto dinamico con il soggetto ben nitido in primo piano a contrasto con la sfocatura lineare dello sfondo. Grazie al Gimbal Portrait Camera da 50mm, gli utenti possono realizzare ritratti nitidi in movimento anche da smartphone.

Questo è possibile grazie alla combinazione di tecnologie di tracciamento del movimento, di segmentazione delle immagini e di sfocatura dello sfondo.

Come: Selezionare la modalità “Ritratto”, nelle opzioni “Impostazioni stile”, scegliere quindi la modalità “Panoramica Fotocamera”. Durante la ripresa è sufficiente muovere la fotocamera mantenendo il soggetto nell’inquadratura; X80 Pro manterrà il soggetto a fuoco con un effetto sfocatura sullo sfondo.

6 – Modalità di archiviazione sofisticata, veloce e affidabile

Al suo interno X80 Pro integra la tecnologia UFS Deep Defragmentation 2.0: sviluppata da vivo, quest’innovazione si basa sul principio della data intelligence e dell’archiviazione classificata. A seconda della frequenza di utilizzo dei dati, quelli soggetti a frammentazione vengono archiviati separatamente per ridurre la possibilità che possano essere trasferiti.

Vantaggi per l’utente: i test condotti da vivo indicano che la Deep Defragmentation riduce del 25% la possibilità di frammentazione grave e diminuisce l’inefficienza di archiviazione causata dalla frammentazione. Ciò contribuisce a ottimizzare la durata della memoria, aumentando al contempo la velocità di navigazione nell’esperienza utente. Ad esempio, la velocità di copia di file da 4 GB può aumentare del 74,1% e la velocità di installazione di giochi di grandi dimensioni può aumentare fino al 23,1%. Questo vantaggio non si vede ma si apprezza nell’utilizzo quotidiano.

7 – Risposta aptica migliorata

L’esperienza aptica di X80 Pro è migliorata da un motore lineare dell’asse X che riduce del 20% il tempo di avvio e arresto della vibrazione, in modo da rispondere più rapidamente a ogni comando.

Ogni vibrazione è nitida, potente e anche più silenziosa, a fronte di una riduzione del rumore delle vibrazioni del 20%. vivo, inoltre, ha personalizzato le vibrazioni per oltre 200 scenari, in modo che ogni tocco, che si tratti di digitazione o di gioco, sia sempre un’esperienza unica e piacevole.

