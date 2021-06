Vivo V21 5G: annunciato ufficialmente | Prezzo

La serie V di vivo arriva in Europa dopo aver raggiunto una grande popolarità sui mercati globali: si distingue per la fotocamera selfie da 44 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine

Vivo presenta un nuovo smartphone pronto a stupire gli utenti europei: il V21 5G. La serie V di vivo si distingue per suo inconfondibile stile e le più recenti innovazioni tecnologiche, come l’esclusiva fotocamera frontale per selfie da 44 Megapixel, supportata da un esclusivo sistema OIS di stabilizzazione ottica dell’immagine. Tutto questo è stato reso possibile dall’integrazione di algoritmi intelligenti per consentire agli utenti di scattare fotografie straordinarie negli ambienti più diversi, nonché di una tripla fotocamera posteriore. Il nuovo device V21 5G si rivolge ai consumatori che vogliano portare la fotografia selfie ad un livello superiore. Proprio per questo, grazie alla Dual Selfie Spotlight, i due flash integrati sul bordo dello schermo consentono agli utenti di scattare selfie con la giusta luce in qualsiasi ambiente e condizione di illuminazione.

vivo progetta i suoi smartphone sulla base dello stile di vita dei suoi clienti e, poiché si vive e condivide sempre di più online, abbiamo compreso la necessità di rivoluzionare il sistema di imaging perché gli utenti possano ottenere facilmente lo scatto straordinario. Il nuovo V21 è stato creato per un mondo in cui l’interazione virtuale si armonizzi alla vita moderna, ecco il motivo per cui abbiamo compiuto un radicale passo avanti ridefinendo lo standard delle fotocamere frontali, combinando un’eccezionale fotocamera con OIS da 44 MP per ritratti e video perfetti con qualsiasi luce. È così che gli utenti possono sempre mostrare il loro lato migliore.

– Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Una fotocamera frontale unica con stabilizzazione ottica dell’immagine e visione notturna straordinaria

Il Vivo V21 5G è dotato di un’esclusiva fotocamera frontale da 44 MP con OIS che, combinata alla stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), alla AI Night Portrait, all’autofocus e ad un innovativo sensore di luce, crea una sinergia software-hardware per scattare selfie più nitidi e video di altissima qualità in qualsiasi momento e luogo. Scatti notturni limpidi, scatti in movimento e video in 4K, la fotocamera frontale rende l’esperienza fotografica da smartphone semplice e unica, anche in ambienti in cui l’illuminazione è limitata. La modalità AI Night Portrait presenta un potente algoritmo IA che riduce il rumore negli ambienti bui, consente una migliore messa a fuoco e chiarezza dei volti, mentre l’OIS stabilizza la fotocamera per una maggiore esposizione alla luce.

Inoltre, la Dual Selfie Spotlight combina sia la luce soffusa dello schermo sia i due flash frontali, integrati sul bordo dello schermo del display, non soltanto per rendere ancora più semplice scattare foto e video notturni di impareggiabile qualità, ma ideale da utilizzare anche durante le video chiamate in qualsiasi momento e luogo. Il V21 5G è stato dotato di una fotocamera posteriore OIS da 64 MP, supportata da una serie di fotocamere secondarie per gestire scatti grandangolari e più complessi, oltre alla fotografia macro. Sugli smartphone sono incorporate altre funzionalità creative come l’opzione Dual view per registrare video da entrambi i lati dello smartphone, una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata per migliorare le caratteristiche del viso e la Double Exposure Function per far risaltare la creatività degli utenti.

Design moderno, elegante e sofisticato

I colori e il design sofisticati del V21 5G consentono agli utenti di completare il proprio look con uno smartphone elegante e minimal, sottile e leggero grazie ad uno spessore di soli 7,29 mm e peso di circa circa 175 g. Grazie al Dual Tone Step Design di vivo, il sistema di imaging della fotocamera posteriore appare più leggero e versatile, inoltre il retro dello smartphone è completato con un nuovissimo vetro antiriflesso, con colori ispirati alla natura: il Sunset Dazzle e il Dusk Blue.

Lo smartphone vanta un display E3 AMOLED FullView ™ con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz**, per migliorare la luminosità dello schermo, il contrasto, la vividezza dei colori, proteggere gli occhi dalla luce blu e molto altro ancora. Grazie al vetro antiriflesso, i modelli V21 mostrano una migliore leggibilità del display in condizioni di luce intensa e sono meno inclini nel mostrare impronte digitali e piccoli graffi sulla superficie.

Un’esperienza 5G superiore per rivoluzionare l’intrattenimento da smartphone

Il modello V21 5G offre un’esperienza di connessione più fluida, efficiente e potente per la navigazione e l’intrattenimento da smartphone grazie all’innovativa tecnologia 5G, ideale per gli utenti che desiderano, adesso, uno smartphone a prova di futuro. Vivo V21 5G testimonia gli importanti progressi in ambito 5G, ottenuti grazie al lavoro del dipartimento di Ricerca & Sviluppo di vivo. Il dispositivo 5G dual-mode, che combina la tecnologia proprietaria delle antenne 5G, vanta un consumo minore di energia ma è più potente e più stabile rispetto al 5G single-mode. Con lo smartphone V21 5G, la connettività 5G iper-veloce consente agli utenti di godere al meglio di streaming live 4K UHD e di giochi che richiedono un utilizzo elevato di CPU.

Tutte queste funzionalità sono alimentate dal processore MediaTek Dimensity 800U dello smartphone: Il large core da 2,4 GHz offre una maggiore velocità di avvio delle applicazioni, un’elevata frequenza di aggiornamento per la chiarezza del movimento e un’esperienza di gioco migliorata. Gli 8GB di RAM assicurano che ogni interazione sia piacevolmente veloce e fluida, e le solide performance sono combinate con 128GB di memoria integrata, mentre la FlashCharge da 33 W consente agli utenti di ricaricare la batteria da 4000 mAh in pochissimo tempo ed essere sempre attivi.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone Vivo V21 5G sarà disponibile in Italia da fine giugno nei punti vendita di TIM e del mercato Retail al prezzo di 449€.

Fotocamera frontale con stabilizzazione ottica OIS da 44 MP, perfetta per selfie nitidi e di alta qualità

Tecnologia Dual Selfie Spotlight con due moduli flash per selfie sempre perfettamente illuminati

Tra le caratteristiche della fotocamera frontale: AI Night Portrait, Super Night Mode, messa a fuoco automatica avanzata e video stabili di altissima qualità in 4K

Smartphone dal design sofisticato e moderno: spessore inferiore a 7,29 mm

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di casa Vivo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!