Vivo Trimestre 2021: continua espansione del brand

Secondo gli ultimi dati di Canalys riferiti al terzo trimestre del 2021, vivo è il quarto player al mondo per numero di spedizioni globali di smartphone, con una quota di mercato pari 10%.

Con una presenza in 50 mercati nel mondo, 400 milioni di clienti, 10 centri R&D e 7 impianti produttivi, vivo riconferma la crescita costante che le ha permesso di raggiungere anche in Q3 2021 il primato nel mercato cinese degli smartphone: secondo gli ultimi dati Counterpoint, vivo è infatti il primo brand di smartphone con una market share pari al 23% e una crescita YoY del 21%.

“Siamo soddisfatti di essere il quarto brand di smartphone al mondo e di aver già ricevuto riscontri positivi anche in Europa, nonostante sia passato solo un anno dall’apertura in questo mercato. La nostra esperienza in diversi mercati mondiali e l’approccio locale che stiamo adottando in ogni mercato in cui ci espandiamo sono tra gli asset strategici più importanti che ci permetteranno di affermarci sempre più come un brand globale che progetta tecnologie in grado di supportare le necessità tecnologiche e la creatività degli utenti”