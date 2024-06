Vivo T3 Lite: sbarca in India il concentrato di tecnologia

Ecco il nuovo vivo T3 Lite, uno smartphone completo e conveniente con processore Dimensity 6300 e fotocamera da 50MP

Vivo mantiene la sua promessa e lancia oggi in India il nuovissimo smartphone vivo T3 Lite. Questo dispositivo di fascia media si presenta come una scelta interessante per chi cerca un equilibrio tra prestazioni, funzionalità e convenienza.

vivo T3 Lite: caratteristiche

Sotto la scocca, lo smartphone nasconde un cuore pulsante di ultima generazione: il potente processore Dimensity 6300 di MediaTek. Questo chip, unito al sistema operativo Funtouch OS 14 basato su Android 14, promette un’esperienza utente fluida e reattiva, ideale sia per l’uso quotidiano che per le attività più impegnative. A completare il quadro, fino a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, per non rinunciare mai allo spazio per foto, video e app.

Display

Lo schermo del vivo T3 Lite è un ampio LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90Hz, per immagini fluide e nitide. La luminosità di 840 nit (HBM) garantisce una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il notch a goccia ospita la fotocamera frontale da 8MP, mentre il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione laterale.

vivo T3 Lite: fotocamere

Sul retro, il vivo T3 Lite sfoggia un sistema a doppia fotocamera: un sensore principale da 50MP per scatti dettagliati e un sensore di profondità da 2MP per effetti bokeh di qualità. La batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 15W, promette una buona autonomia per affrontare anche le giornate più intense.

Non mancano poi altre caratteristiche interessanti come la connettività 5G per navigare e scaricare contenuti alla massima velocità, la certificazione IP64 per resistere a polvere e schizzi d’acqua, la porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, e il classico jack audio da 3.5mm per chi non vuole rinunciare alle cuffie cablate.

Conclusioni

Il vivo T3 Lite è disponibile in due eleganti colorazioni, Vibrant Green e Majestic Black, e in due configurazioni di memoria: 4GB/128GB e 6GB/128GB. I prezzi partono da 10.499 rupie indiane (circa 125 dollari o 120 euro) per la versione base e raggiungono 11.499 rupie indiane (circa 140 dollari o 130 euro) per quella più capiente. Le vendite inizieranno il 4 luglio attraverso il sito ufficiale di vivo India, Flipkart e i negozi partner.

Che ne pensate del nuovo smartphone Vivo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!