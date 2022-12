Vivo S16 Series: nuovi leaks su design e specifiche

La serie di smartphone Vivo S16 sta per essere presentata in Cina, scopriamo insieme caratteristiche e scheda tecnica

Vivo dovrebbe presentare entro fine mese, ed esclusivamente in Cina, la nuova serie di smartphone Vivo S16. Quest’ultima composta da 3 modelli: Vivo S16e, Vivo S16 e Vivo S16 Pro. Nel frattempo il noto leaker OnLeaks ha condiviso col web svariate informazioni sui dispositivi in arrivo. In particolare, si evidenzia la scelta di abbandonare (rispetto allo scorso anno) il notch per un più moderno punch-hole centrale. Sul retro troveremo invece, come di consueto oggigiorno, un vistoso gruppo fotocamere accompagnate da un elegante Flash LED circolare. Scopriamo ora il resto delle caratteristiche tecniche.

Vivo S16e: scheda tecnica