Teufel: International Noise Awareness Day 2022

L’inquinamento acustico, tema di discussione sempre più attuale, rappresenta una minaccia per la salute dell’uomo, ecco i consigli di Teufel dagli International Noise Awareness Day 2022

Teufel, celebre azienda tech berlinese nota per il design e la qualità dei propri dispositivi audio, in occasione della Giornata di Sensibilizzazione del rumore, pone l’accento sul tema del suono e di come sia possibile, attraverso l’utilizzo corretto di dispositivi audio, preservare l’udito con un suono di alta qualità e un’esperienza di ascolto piacevole, ad esempio, ascoltando i suoni emessi da uno speaker come il Boomster o il diffusore portatile Boomster Go. Senza dimenticare le cuffie Real Blue NC, con cancellazione attiva del rumore.

International Noise Awareness Day 2022

In occasione dell’International Noise Awareness Day, questa occasione serve per sensibilizzare le persone sui pericoli di un’esposizione a lungo termine al rumore con effetti importanti sull’udito e sulla salute. L’inquinamento acustico, tema di discussione sempre più attuale, rappresenta una minaccia per la salute dell’uomo.

Da una recente ricerca condotta dai ricercatori dell’Institute for Global Health di Barcellona è emerso che nelle 749 città europee considerate, il 48% degli adulti (circa 60 milioni di persone) risulta esposto ad un livello di inquinamento acustico che supera le raccomandazioni contenute nelle linee quida dell’OMS. L’esposizione a lungo termine al rumore ha un impatto significativo sulla vita di una persona con problemi di salute come stress, malattie cardiovascolari, disturbi del sonno ed altre tipologie.

E voi eravate a conoscenza dei rischi per la nostra salute dovuti all’inquinamento acustico? Cosa ne pensate di questi consigli che ci ha fornito Teufel in occasione del International Noise Awareness Day 2022? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.