Teufel: ecco tutte le novità autunnali in offerta

L‘autunno è arrivato: quale modo migliore per rilassarsi se non in compagnia di tutte le novità autunnali di casa Teufel in offerta per voi

Teufel (clicca qui per visitare il sito dell’azienda) è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi no si ferma soltanto ai sistemi home theater, alle soluzioni audio TV, oppure ai sistemi multimediali ed ai classici Hi-Fi. Ma comprende anche una vasta scelta di cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room con tecnologia di trasmissione interna Raumfeld. L’azienda, per quest’autunno ha presentato tante novità in super offerta. Vi ricordiamo che, i prodotti Teufel sono disponibili esclusivamente presso il web store Teufel e nei negozi del marchio.

Dettagli sulle novità dell’autunno di Teufel in offerta

Ottobre è arrivato, le giornate si accorciano e non vediamo l’ora di tornare a casa dopo una lunga e stressante giornata di lavoro per poterci finalmente rilassare. C’è chi preferisce farsi un bagno caldo, chi si mette ai fornelli o chi si concede un po’ di relax sul divano davanti alla serie tv preferita. In ogni caso l’audio, che arrivi dalla radio o dalla soundbar o dall’impianto stereo, deve essere di ottima qualità per un relax davvero perfetto. Lo sa bene Teufel che, grazie alla qualità dei suoi sistemi audio, offre infatti diversi device per ogni singola esigenza. Di seguito sono riportate tutte le novità autunnali della linea Teufel.

CINEBAR 11 “2.1-Set”

CINEBAR 11 “2.1-Set”. Per un effetto cinema direttamente a casa la Cinebar 11 con subwoofer regalano un suono surround unico. Dai film,

serie e videogiochi preferiti questo kit permette di avere bassi profondi e alti scintillanti! Con 8 altoparlanti e 8 amplificatori di potenza, questa soundbar diventa in realtà un sistema home cinema quasi completo e in grado di riprodurre in modo sublime anche l’audio ad alta risoluzione. Il prezzo di mercato è di € 449,99, ma ora è in offerta a € 399,99. Disponibili nella colorazione Nero e Bianco.

CINEBAR ONE+

CINEBAR ONE+ è una soundbar ridotta nelle dimensioni e che si supera già dal primo suono. Grazie a Dynamore Ultra è possibile sperimentare il suono surround virtuale su TV, PC o notebook. Grazie alla tecnologia DSP intelligente, permette bassi puliti, precisi e che non rimbombano in ambienti di ascolto di piccole e medie dimensioni. Si accende e si spegne automaticamente. In prezzo di mercato è di € 399,99, ma ora è in offerta a € 349,99. Disponibili nella colorazione Nero e Bianco.

ULTMA 40

Ora parliamo di ULTIMA 40. Questa coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresenta un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. Offre altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza, per livelli elevati e senza distorsioni. ULTIMA 40 è compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV, disponibile anche come set surround. Il prezzo di mercato è di € 499,99, ma ora è in offerta a € 399,99. Disponibili nella colorazione Nero e Bianco.

BOOMSTER

BOOMSTER è il sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM più popolare e iconico del brand. Grazie a nuovi aggiornamenti e a nuove feature, è il compagno perfetto per il papà che adora ascoltare le nuove hit e le canzoni del cuore. Dotato della tecnologia Dynamore by Teufel, fornisce un palcoscenico acustico avvolgente, con una potenza RMS di 42 Watt è davvero instancabile. Permette una riproduzione fino a 18 ore. Radio analogica e digitale con Bluetooth 5 con apt-X per lo streaming wireless di musica/podcast in qualità CD tramite Spotify & Co.. Supporta multipoint (collega un secondo smartphone) e stereo true wireless. Il prezzo di mercato è di € 369,90, ma ora è in offerta a € 329,99. Disponibili nella colorazione Night Black e Sand White.

RADIO 3SIXTY

RADIO 3SIXTY è la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite! Accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica). Per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire da 90m e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia. Il prezzo di mercato è di € 349,99, ma ora è ion offerta a € 279,99. Disponibili nella colorazione Night Black e Sand White.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità per l’autunno in offerta di casa Teufel ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).