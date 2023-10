TECLAST T45HD: un tablet Android da considerare

Se cercate un tablet Android e non volete spendere un capitale, dovreste considerare TECLAST T45HD. Si tratta di un prodotto dal rapporto qualità prezzo davvero ottimo!

Un tablet è la via di mezzo tra un PC e uno smartphone. Dopo un periodo di declino, stanno tornando in auge grazie ad innovazioni tecnologiche e nuove necessità degli utenti. Un tablet può essere utilizzato per seguire le lezioni a scuola e all’università, per guardare film e serie TV in mobilità oppure per gestire le email o navigare nel web. Nonostante i tablet Android siano rimasti un po’ indietro rispetto alle controparti Apple, alcuni hanno il grande vantaggio del rapporto qualità prezzo eccezionale, come questo TECLAST T45HD. Vediamo qualche dettaglio in più!

T45HD



TECLAST T45HD: un tablet Android dall’ottimo rapporto qualità prezzo

Questo tablet vanta un display IPS 16:10 con risoluzione 1200×1920 a 120 Hz da 10,5 pollici offre una ottima qualità visiva, incorniciato da una sottile cornice simmetrica da 9 mm che offre un’esperienza visiva più coinvolgente. Grazie alla tecnologia di laminazione TDDI e all’ottimizzazione T-Color 3.0, ogni dettaglio è reso in modo vivido, riproducendo colori ricchi e vibranti.

Ma il Teclast T45HD non si ferma qui, è anche potente. Alimentato dall’UNISOC Tiger T606 (8 core, 2 x Cortex-A75 1.6 GHz + 6 x Cortex-A55 1.6 GHz), offre prestazioni robuste che possono gestire facilmente le tue applicazioni nella vita di tutti i giorni. Con una generosa dotazione di memoria RAM da 8 GB espandibile a 16 GB tramite memoria virtuale, accoppiati con 256 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente espanso fino a 1 TB tramite una scheda micro SD. Si tratta di uno spazio più che sufficiente per installare tutte le app, documenti, foto e video che desiderate.

Il sistema operativo è il recente Android 13, personalizzato appositamente per il Teclast T45HD. Oltre al design estetico rinnovato e alle funzionalità multitasking avanzate, questa versione di Android migliora la produttività mantenendo un controllo rigoroso sulla sicurezza e sulla privacy dei tuoi dati personali. Sono supportati anche i Widevine DRM L1 che permettono di usufruire dei contenuti ad alta risoluzione in streaming.

Il design del Teclast T45HD è altrettanto interessanti. Con un corpo in metallo e bordi squadrati con angoli stondati, questo tablet è stato creato per un design elegante. Il suo spessore sottile di 7,5 mm e la finitura sabbiata aggiungono un tocco di raffinatezza, rendendo questo tablet non solo potente ma anche bello alla vista. Inoltre, la batteria da 7200 mAh garantisce lunghe sessioni di utilizzo senza preoccuparti di rimanere senza energia. La porta di tipo C non è solo conveniente per la connettività, ma offre anche una ricarica rapida e semplificata per mantenerti sempre in movimento.

La fotografia è un’altra area in cui il Teclast T45HD offre delle buone soluzioni. Con una doppia fotocamera posteriore da 13 MP dotata di AI e una fotocamera frontale da 8 MP, si possono catturare ogni momento con dettagli nitidi. Le fotocamere saranno particolarmente utili per scannerizzare i documenti oppure per le videochiamate e i meeting online. Inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare la custodia Folio che grazie al sensore di Hall offre una modalità di risveglio intelligente: appena si scopre il tablet, questo sarà subito pronto all’uso!

Dove acquistare

In definitiva, il Teclast T45HD è un tablet Android che offre interessanti caratteristiche. È potente, bello e funzionale a tantissimi scopi. Per esempio è ottimo per lo studio, anche grazie alla possibilità di connettersi a distanza con le camere integrate. Ma anche per lo svago grazie all’ottimo schermo che permette di visualizzare contenuti ad alta risoluzione.

Potete acquistarlo direttamente su Amazon dal box qui sotto al prezzo di 199,99 euro. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!

