TCL 20Y: annunciato ufficialmente

Èarrivato sul mercato italiano il nuovo TCL 20Y, smartphone di fascia medio-bassa equipaggiato con un SoC MediaTek MTK6762D e 4GB di memoria RAM

Il nuovo arrivato TCL 20Y è un device caratterizzato da un prezzo contenuto ma con una dotazione hardware di tutto rispetto. Il cuore pulsante del device è il SoC MediaTek MTK6762D che insieme ai 4GB di RAM offriranno potenza di calcolo più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle situazioni d’uso. La memoria ROM è disponibile in 2 tagli: 64GB o 128GB.

TCL 20Y: scheda tecnica

Analizziamo più approfonditamente le caratteristiche hardware di questo nuovo device:

Display: NXTVISION IPS da 6,52″ HD+ 20:9 ;

; CPU: SoC MediaTek MTK6762D ;

; GPU: IMG GE8320 a 600 MHz ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB/128GB ;

; Connettività: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 OTG, 3.5mm audio jack ;

; Batteria: 4000mAh ;

; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 48MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Dimensioni: 165.64 x 75.59 x 8.74mm ;

; Peso: 194g ;

; Colori: Jewelry Black e Jewelry Blue ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: 149,90€ ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/128GB ROM: 179,90€

TCL 20Y: analisi

Grazie al suo enorme display LCD IPS da 6,52″ HD+ sarà possibile utilizzare con facilità più applicazioni in contemporanea tramite modalità split screen nonché sfruttarlo per la fruizione di contenuti video. La risoluzione del display, però, si ferma all’HD+ (720x1600p). Presente anche un comodo jack da 3,5mm per collegare gli auricolari cablati. Assente, invece, il modem 5G per poter usufruire della più alta velocità di navigazione web.

Parlando del comparto fotografico, quest’ultimo si compone di una tripletta di obiettivi posteriori, il cui sensore principale è da 48MP, abbastanza da poter assicurare scatti di buona qualità. La fotocamera frontale invece è da 8MP, abbastanza per offrire una qualità decente durante le videochiamate. La batteria, infine, da 4000mAh dovrebbe garantire un’autonomia di circa 1 giorno con un uso parsimonioso del dispositivo.

