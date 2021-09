TCL 20R 5G: svelato ufficialmente

Èin arrivo sul mercato italiano il nuovo TCL 20R 5G, smartphone di fascia medio-bassa dotato del supporto alle reti 5G e da un prezzo aggressivo

Il nuovo arrivato TCL 20R 5G è un device caratterizzato da un prezzo particolarmente contenuto ma con una dotazione hardware di tutto rispetto. Il cuore pulsante del device è il SoC MediaTek Dimensity 700 che, grazie ai 4GB di RAM offriranno potenza di calcolo più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle situazioni d’uso. Sarà disponibile in Italia a partire da metà Settembre.

TCL 20R 5G: scheda tecnica

La casa produttrice ha fornito al momento solo le seguenti informazioni:

Display: LCD da 6,52″ HD+ con refresh rate fino a 90Hz , sampling rate 180Hz , luminosità massima 500nit , rapporto schermo/scocca 90% ;

da con refresh rate fino a , sampling rate , luminosità massima , rapporto schermo/scocca ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB/128GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 13MP + obiettivo macro da 2MP + lente profondità da 2MP ;

+ obiettivo macro da + lente profondità da ; connettività: modem 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm ;

; batteria: 4500mAh ;

; colori: Granite Grey e Lazurite Blue ;

e ; OS: Android 11;

Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: €179,90 ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/128GB ROM: €209,90

TCL 20R 5G: analisi

Grazie al suo enorme display LCD da 6,52″ HD+ sarà possibile utilizzare con facilità più applicazioni in contemporanea tramite modalità split screen nonché sfruttarlo per la fruizione di contenuti video. I colori sono accesi e vividi, ma non essendo un pannello di tipo OLED va detto che i neri non saranno “assoluti”. Poco male però, considerando anche il prezzo a cui viene venduto nella sua configurazione base. Di notevole importanza il fatto che abbia al suo interno un modem 5G in modo da poter contare sulla più alta velocità di navigazione ad internet. Presente anche un comodo jack da 3,5mm per collegare gli auricolari. Il comparto fotografico si compone di una tripletta di obiettivi posteriori, il cui sensore principale è da 13MP, abbastanza da poter assicurare scatti di sufficiente qualità. La batteria, infine, da 4500mAh dovrebbe garantire un’autonomia di circa un giorno e mezzo, a patto che non si stressi il device con l’uso di applicazioni pesanti per il processore.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di TCL? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!