TCL 20Pro 5G: la valutazione da DXOMARK

Lo smartphone top di gamma TCL 20Pro 5G ha ricevuto la valutazione da DXOMARK, posizionando lo smartphone tra i migliori. Scopriamo insieme il tutto

TCL 20Pro 5G, il top di gamma TCL che unisce qualità e potenza in un corpo sottile ed elegante, è stato recentemente recensito da DXOMARK per le prestazioni della fotocamera, con punteggi e feedback più che positivi. Il benchmark indipendente che valuta la qualità e le performance di comparti fotografici, audio e display degli smartphone sul mercato, ha esaminato la qualità complessiva della fotocamera, nominandola come una delle migliori nel segmento di fascia alta. Il dispositivo si posiziona infatti al secondo posto nella classifica generale per questa categoria, con un solo punto di stacco dal primo posto.

TCL 20Pro 5G: il dispositivo

Il device dispone di una comparto fotografico che include un obiettivo principale da 48MP e un ultra-wide da 16MP, oltre ad una lente macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per l’effetto bokeh.

La nuova classifica segue il precedente test condotto da DXOMARK sul display di TCL 20Pro 5G che registrava una valutazione finale di 89 punti e definiva il dispositivo un “New Color Leader“. Quest’ultima recensione posiziona lo smartphone tra i migliori concorrenti mobile, accanto a device che costano più del doppio rispetto al nuovo nato TCL.

TCL 20 Pro 5G è disponibile a partire da 549,90€ nei colori Marine Blue e Moondust Gray.

