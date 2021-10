TCL 205: annunciato ufficialmente

Arriva anche sul nostro mercato il nuovo TCL 205, smartphone entry level equipaggiato con un SoC Spreadtrum Unisoc SC9863A e 2GB di memoria RAM

Arrivato da pochi giorni sul nostro territorio, il nuovo device firmato TCL si distingue per la presenza di un pannello LCD IPS da 6,22″ con V-notch, una batteria da 4000mAh ed un SoC Spreadtrum Unisoc SC9863A coadiuvato da soli 2GB di memoria RAM. Come sistema operativo monta Android 11 Go edition. Il tutto venduto a soli 99,90 euro. Vediamo più in dettaglio il resto delle caratteristiche tecniche.

TCL 205: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,22″ con risoluzione HD + e V-notch, rapporto schermo/corpo dell’87% ;

da con risoluzione + e ; CPU: SoC Spreadtrum Unisoc SC9863A ;

; GPU: IMG8322 ;

; RAM: 2GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite MicroSD fino a 128GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 13MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: 5MP ;

; Connettività: Wi-Fi/WLAN 802.11b/g/n, Wi-Fi direct, Bluetooth 4.2, USB 2.0 High speed, jack audio 3,5 mm, GPS ;

; Batteria: 4000mAh ;

; Dimensioni: 159,16 x 75,2 x 8,65mm ;

; Peso: 175g ;

; Colori: Power Grey e Atlantic Blue ;

; OS: Android 11 Go edition ;

; Prezzo: 99,90 euro

TCL 205: analisi

La scheda tecnica è fin troppo chiara: è uno smartphone che può fare il minimo indispensabile. Il suo SoC Spreadtrum Unisoc SC9863A insieme ad i soli 2GB di RAM potranno gestire applicazioni basilari quali browser web, whatsApp, Facebook e poco altro. Il pannello IPS da 6,22″ lo rendono adatto anche per la fruizione di contenuti video, ma è bene sapere che la risoluzione si ferma all’HD+. In merito alla capacità di archiviazione è disponibile un unico taglio da 32GB, che sono pochi ma pur sempre espandibili fino a 128GB tramite MicroSD.

Tra le varie caratteristiche di questo device vale la pena sottolineare la presenza di Android 11 Go edition su un entry level. La capienza della batteria da 4000mAh dovrebbe garantire poi un’intera giornata operativa del telefono, ma ovviamente dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa. Infine, il comparto fotografico composto da 2 obiettivi, con il sensore principale da 13MP, sarà in grado di fornire scatti di sufficiente qualità.

Cosa ne pensate della scheda tecnica del nuovo smartphone di TCL? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!