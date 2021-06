Swappie Primo Smartphone: i consigli per l’acquisto

Swappie fornisce consigli e accortezze da tenere in considerazione se si sta comprando il primo smartphone per il proprio figlio. Vediamo il tutto

L’estate è uno dei momenti migliori per acquistare il primo smartphone ai propri figli. Non solo come regalo per la promozione o per la prima vacanza insieme agli amici, ma anche perché il periodo estivo è di fatto un momento in cui i genitori riescono a supervisionare con maggiore attenzione sull’utilizzo dello smartphone ed educare quindi i propri figli a un uso corretto e sicuro.

Swappie, e-commerce finlandese di smartphone ricondizionati, ha stilato 5 elementi che i genitori dovrebbero tenere in considerazione quando si trovano davanti alla scelta di acquistare lo smartphone ai figli.

Swappie Primo Smartphone: i consigli

Prezzo: il primo smartphone non deve essere il modello più nuovo e costoso. Il primo smartphone non deve essere il modello più caro sul mercato, poiché il telefono può essere facilmente danneggiato durante l’uso soprattutto dai più piccoli . Il prezzo dovrebbe essere tale per cui l’acquisto di un telefono sostitutivo non risulti eccessivo .

il primo smartphone e costoso. Il primo smartphone sul mercato, poiché il telefono può durante l’uso . Il prezzo dovrebbe essere tale per cui l’acquisto di un . Dimensioni: il telefono dovrebbe stare nella mano o nella tasca dei pantaloni di proprio figlio. Poiché i ragazzi hanno le mani piccole, i telefoni di dimensioni ridotte sono più facili da usare e da maneggiare e meno soggetti a cadute o altre dinamiche che possono danneggiarlo. Una dimensione tascabile è la scelta migliore.

il telefono dovrebbe o di proprio figlio. Poiché i ragazzi hanno le mani piccole, i sono e da e a o altre dinamiche che possono danneggiarlo. Una è la scelta migliore. Resistenza: non sempre da giovani si presta la giusta cura ai propri effetti personali e questo vale anche per lo smartphone. Fortunatamente, lo smartphone può essere protetto in vari modi . Infatti è sempre meglio prevedere una protezione per lo schermo in vetro che eviterà graffi e crepe o custodie che lo proteggano.

non sempre da giovani si presta la ai propri e questo vale anche per lo smartphone. Fortunatamente, lo può essere . Infatti è sempre meglio per lo in vetro che o che lo proteggano. Sicurezza: concordate con i vostri figli le regole di base per l’utilizzo. Naturalmente l’uso del telefono ha i suoi rischi. Il modo più semplice per gestire uno smartphone nelle mani di proprio figlio è decidere insieme le regole e impostare, ad esempio, limiti di utilizzo durante il giorno, per quale attività e per quanto tempo. È importante insegnare ai propri figli le buone abitudini online e spiegare, ad esempio, che tipo di foto e post sono appropriati per il caricamento sui social media.

concordate con i vostri figli le per Naturalmente l’uso del telefono ha i suoi rischi. Il più per nelle mani di proprio figlio è insieme le e ad esempio, durante il giorno, per quale attività e per quanto tempo. È importante ai propri figli le e spiegare, ad esempio, che tipo di foto e post sono appropriati per il caricamento sui social media. Sostenibilità: considerare l’aspetto green è sempre più importante. Il processo di produzione di un nuovo smartphone ha un considerevole impatto ambientale. L’estrazione di minerali rari e il processo di produzione provocano infatti l’emissione di gas serra nell’atmosfera. Acquistare ai propri figli come primo smartphone un modello ricondizionato vuol dire non solo contribuire in modo positivo a limitare l’impatto sul cambiamento climatico ma può essere uno dei primi modi per cominciare ad educarli a un approccio ai consumi eco-sostenibile.

Perchè è meglio scegliere uno smartphone ricondizionato per i propri figli?

Gli iPhone ricondizionati come quelli disponibili su Swappie rispondono sicuramente a tutte queste esigenze e possono essere quindi scelti come il primo telefono dei propri figli. Oltre ad avere dimensioni abbastanza ridotte, soprattutto i meno recenti, sono durevoli e hanno un prezzo sicuramente più vantaggioso rispetto a uno nuovo. Non solo, i genitori possono anche scegliere di acquistarlo attraverso Scalapay, un innovativo metodo di pagamento che permette di comprare un iPhone su Swappie pagandolo in 3 comode rate uguali con scadenza mensile e senza costi aggiuntivi.

Dal 21 giugno 2021 al 30 giugno 2021, fino a esaurimento scorte, sul sito Swappie ci sono i saldi estivi: ulteriori sconti fino a 80€ sui dispositivi che già partono da prezzi scontati fino al 40% rispetto ai dispositivi nuovi.

