Swappie: arriva ufficialmente “Swappie Business”

Swappie apre le sue porte al B2B con un’offerta dedicata ad aziende e liberi professionisti. Una formula accessibile, pratica e innovativa che guarda con convinzione al mondo del lavoro di domani, ma anche ad un futuro sostenibile

Swappie, brand leader di mercato nella vendita di iPhone ricondizionati, apre le sue porte al B2B con la nuova formula “Swappie Business”, che consente a piccole aziende e liberi professionisti di acquistare telefoni ricondizionati con IVA detraibile. Attraverso questa nuova vantaggiosa offerta, piccole aziende e liberi professionisti possono acquistare i migliori iPhone ricondizionati come iPhone 7, iPhone 8 e iPhone X, ricevendoli in maniera veloce e sicura: prodotti di qualità accuratamente testati e provvisti di garanzia gratuita di 12 mesi, funzionali nella quotidianità lavorativa.

Swappie Business: come funziona

Swappie si dimostra ancora una volta un brand innovativo che guarda al futuro, con una proposta che mira a risolvere una problematica particolarmente attuale nel mercato del ricondizionato. Spesso le aziende che vendono dispositivi ricondizionati acquistano da terze parti e non possono offrire telefoni esenti da IVA, il che significa che per i professionisti i telefoni ricondizionati sono una scelta costosa. Diversamente Swappie, che ricondiziona internamente i suoi telefoni, può vendere prodotti ricondizionati senza IVA a prezzi competitivi e dunque facilitare i liberi professionisti e le piccole aziende a scegliere un dispositivo rigenerato e sostenibile.

Le aziende sentono la necessità di fornire a tutti i loro professionisti telefoni performanti che li agevolino in ogni momento. Una priorità che Swappie ha colto pienamente, rispondendo ancora una volta alle esigenze del suo pubblico:

Grazie a Swappie Business siamo estremamente orgogliosi di poter offrire alle aziende la possibilità di scegliere soluzioni più economiche, ma che presentino una qualità che è pari a quella dei telefoni nuovi nel mercato. Spesso sentiamo e parliamo di iniziative che i consumatori possono intraprendere per essere più sostenibili. Ma raramente facciamo lo stesso per le aziende, che invece possono e devono svolgere un ruolo determinante per il futuro.

– Elena Garbujo, Country Manager Italy.

Senza dimenticare quello che è un altro grande obiettivo della company finlandese, ossia la sostenibilità di domani. La sua proposta si traduce infatti nell’obiettivo concreto di fornire, anche alle piccole imprese e ai liberi professionisti, i migliori strumenti per recitare un importante ruolo nel futuro sin dal presente. Oltre a proporre un’offerta economicamente vantaggiosa, le sostiene in una scelta più sostenibile e consapevole per ridurre l’impatto ambientale.

Come accedere

Scoprire e accedere al servizio è semplicissimo. Sul sito Swappie.com basta premere la funzionalità "Swappie per le aziende" e scegliere il prodotto che si vuole acquistare.