SUUNTO Race GPS: ufficiale il nuovo smartwatch

Ufficiale il nuovo SUUNTO Race GPS per gli appassionati di sport all’aria aperta, con display AMOLED, HRV e mappe offline



Alcune persone preferiscono rilassarsi nei fine settimana, mentre gli atleti orientati alla prestazione scelgono di sfidare se stessi e di godersi l’atmosfera comunitaria delle gare. Gli atleti appassionati vogliono raggiungere il loro massimo personale e hanno bisogno di uno strumento di cui fidarsi per essere guidati. Con i più alti standard di resistenza insieme alle mappe offline e alle funzioni di allenamento e gara, SUUNTO Race GPS fornisce informazioni sui progressi e aiuta a mantenere l’equilibrio tra allenamento e recupero.

SUUNTO Race GPS ufficiale: caratteristiche

Il nuovo SUUNTO Race si presenta con un display AMOLED da 1,43” ad alta risoluzione e una corona digitale che rende facile e veloce l’accesso alle numerose funzioni. Per dare la sicurezza necessaria sulla linea di partenza, l’orologio è dotato di metriche di allenamento migliorate. Con SUUNTO Race è possibile monitorare facilmente l’allenamento, il recupero e i progressi. Misurando la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), si può valutare lo stato di recupero e confrontare i valori più recenti con quelli a lungo termine, analizzando se il recupero è compromesso. Le mappe dettagliate e gratuite possono essere scaricate direttamente sull’orologio, in modo che gli atleti possano sempre trovare il loro percorso, anche offline.

SUUNTO Race ha una durata eccezionale della batteria: ci si può allenare per 40 ore ininterrotte, con un’esatta localizzazione GPS, e in modalità giornaliera l’orologio può durare fino a 26 giorni. SUUNTO Race è disponibile in versione titanio e acciaio inossidabile. Entrambi i modelli sono testati secondo gli standard SUUNTO, sono collaudati in ambito militare e resistono a condizioni climatiche da -20° C a +55° C. L’orologio è dotato di un robusto vetro in cristallo di zaffiro ed è impermeabile fino a 100 metri.

SUUNTO Race GPS ufficiale: il vostro compagno di allenamenti



Gli atleti possono ora vedere una panoramica dettagliata del carico di allenamento, del recupero e dei progressi direttamente sull’orologio. Le statistiche fornite dal monitoraggio avanzato possono essere utilizzate per garantire il raggiungimento degli obiettivi ogni settimana. I dati vengono confrontati con la media delle settimane precedenti, in modo che sia facile mantenere la rotta.

Misurando la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), gli atleti possono valutare il loro stato di recupero e confrontare e analizzare i valori attuali con la HRV individuale a lungo termine. Per ottimizzare l’allenamento, è possibile creare piani di allenamento nell’App SUUNTO o nei servizi dei partner e sincronizzarli con l’orologio per ottenere indicazioni e coaching in tempo reale. 95 modalità sportive e il SuuntoPlus Store offre oltre 50 applicazioni sportive direttamente sull’orologio. SUUNTO Race supporta diversi sport all’aperto e al chiuso con oltre 95 modalità sportive.

Ogni modalità sport ha da due a quattro visualizzazioni dell’allenamento in cui sono visibili le statistiche chiave durante l’allenamento, oltre a una visualizzazione della mappa quando ci si allena all’aperto. Le nuove funzioni includono i segmenti Strava per sport come la corsa e il ciclismo e una nuova funzione di movimento per aggiungere metriche nel calcolo dell’intensità dell’allenamento, ad esempio per l’allenamento con i pesi e gli sport con la palla.

Soprattutto nelle gare più lunghe, la funzione di nutrizione è estremamente utile.

Ricorda di bere in tempo e a sufficienza e di assumere sostanze nutritive, quando necessario. È importante un piano ben studiato su come utilizzare le stazioni di rifornimento per rimanere in forze e concludere bene la gara. Sia che vogliano gareggiare contro gli altri o contro se stessi, l’orologio offre gli strumenti per migliorare le prestazioni.

Con SUUNTO Race, gli atleti possono tenere traccia delle loro prestazioni, valutare i loro progressi con test di resistenza generale come il classico test di Cooper, possono eseguire un test di corsa anaerobica, un test FTP o un test Beep. Tutti questi test, e molte altri ancora, sono disponibili nell’app store Suuntoplus. La lunga durata della batteria è un criterio fondamentale per un orologio adatto alle gare. Prestazioni e luminosità senza compromessi, grazie al display AMOLED ed una batteria che dura fino a 40 ore con il GNSS alla massima precisione con il rilevamento dual band (L5). In modalità giornaliera con misurazione della frequenza cardiaca attivata fino a 10 giorni.

Anche quando non ci si allena o non si gareggia, SUUNTO Race fornisce informazioni sul benessere generale e importanti informazioni sull’attività quotidiana. Supporta uno stile di vita sano e attivo con informazioni sulla fase di recupero, sui passi, sulle calorie, sulla frequenza cardiaca, sul sonno e molto altro. Fornisce informazioni immediate sulle condizioni meteorologiche attuali e sulle previsioni del tempo. Grazie ai controlli musicali, è possibile selezionare facilmente la musica preferita, regolare il volume, mettere in pausa o saltare i brani.

Disponibilità

SUUNTO Race Titanium disponibile a 549 € e SUUNTO Race stainless steel a 449 €. I nuovi cinturini sono invece proposti a 49 € l’uno. Che ne pensate del nuovo smartwatch di SUUNTO? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!