Suunto Ocean: l’innovazione definitiva per immersioni e sport all’aria aperta

Suunto Ocean è l’ultimo nato della famiglia Suunto, combinando la qualità dei dispositivi per immersioni con l’affidabilità degli orologi per sport all’aria aperta

Rappresenta la perfetta fusione della qualità dei dispositivi per immersioni e degli orologi sportivi all’aperto targati Suunto, offrendo un dispositivo all-in-one di ultima generazione con funzioni avanzate. Questo innovativo dispositivo ha ottenuto l’ISPO Award, un riconoscimento prestigioso per l’eccellenza in tecnologia e design sportivo.

La perfetta fusione di tecnologia avanzata e design eccellente

Con un ampio display a colori e ad alta luminosità, Suunto Ocean assicura una leggibilità eccellente in qualsiasi condizione. Gli appassionati di immersioni troveranno modalità specifiche per immersioni subacquee e tecniche, come il nitrox e l’algoritmo Suunto Bühlmann 16 GF. Gli apneisti e gli snorkelisti beneficeranno di modalità dedicate alle loro esigenze.

“Questo nuovo prodotto, atteso da tempo, è una naturale evoluzione per Suunto, poiché riunisce tutto ciò che abbiamo appreso in quasi 90 anni di esperienza nelle dotazioni per avventure. Suunto Ocean integra il nostro patrimonio di bussole, computer per immersioni e orologi outdoor. È stato progettato, testato e apprezzato dai professionisti dell’immersione e dello sport,” ha dichiarato Petri Lehtovirta, Responsabile di Prodotto di Suunto.

L’integrazione con Suunto Tank POD permette di monitorare il consumo e la durata del gas direttamente dal polso. Suunto Ocean offre anche allarmi audio e a vibrazione personalizzabili per una maggiore sicurezza durante le immersioni.

Oltre a essere un fedele compagno per le immersioni, Suunto Ocean è perfetto per monitorare l’attività quotidiana, l’esercizio fisico e le esplorazioni. Con oltre 95 modalità sportive, tra cui trail running, ciclismo, nuoto e yoga, offre dati accuratamente selezionati per ogni attività. Monitora passi, calorie, frequenza cardiaca, sonno e fasi del sonno, e le metriche di recupero tramite l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca.

Le sue caratteristiche outdoor includono mappe offline gratuite in tutto il mondo, un sistema GNSS preciso e un barometro per misurare l’altitudine e prevedere tempeste.

“L’anno scorso abbiamo ridefinito il nostro design e il Suunto Ocean rappresenta la continuazione di questa trasformazione. È perfetto sia per le immersioni che per qualsiasi sport all’aperto, con prestazioni eccellenti e un design raffinato,” ha affermato Mikko Ahlström, Responsabile del Design di Suunto.

Suunto Ocean ha una batteria ricaricabile con un’autonomia di 60 ore per immersioni e 50 ore di rilevamento GPS continuo. In modalità giornaliera, dura fino a 26 giorni e si ricarica rapidamente. Realizzato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile, riflette l’impegno di Suunto per la sostenibilità, compensando la sua impronta di carbonio con le Verified Carbon Units e piantumando foreste di mangrovie.

Una delle innovazioni di Suunto Ocean è la possibilità di visualizzare il proprio percorso subacqueo nell’applicazione Suunto dopo ogni immersione. Questa funzionalità, inizialmente in versione beta, verrà ulteriormente sviluppata. L‘app Suunto archivia tutti i registri di immersioni, sport e attività quotidiane e offre una zona di allenamento dedicata, con informazioni personalizzate grazie a Suunto Coaches basato sull’intelligenza artificiale.

Suunto Ocean sarà disponibile in tre versioni, con un prezzo di 799€, e potrà essere acquistato su suunto.com e presso rivenditori selezionati a partire dall’estate 2024.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).