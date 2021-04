Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III: annunciati ufficialmente

Sony ha annunciato oggi le new-entry Xperia 1 III e Xperia 5 III, due dispositivi ricchi di funzioni che permetteranno di vivere al massimo le proprie passioni

Fotografi, audiofili, cinefili, gamer, videomaker: i nuovi Xperia 1 III e Xperia 5 III sorprenderanno tutte le categorie di utenti con un impressionante elenco di innovazioni, portando l’esperienza Xperia a un nuovo livello di velocità, e non solo. Xperia 1 III e Xperia 5 III sono stati sviluppati con il contributo degli ingegneri delle fotocamere della famiglia Alpha, note per le tecnologie di messa a fuoco automatica leader del settore.

Entrambi i modelli beneficiano della messa a fuoco automatica continua, in grado di calcolare AF e AE 60 volte al secondo, per scattare e salvare 20 immagini (20 fps) con precisione elevata, focus accurato ed esposizione ottimizzata. Le performance sono paragonabili a quelle delle fotocamere professionali per lo sport, come la serie Alpha 9. A questo si aggiunge il processore BIONZ X™, che, per la prima volta in assoluto, consente di ricorrere alla modalità di scatto continuo anche in condizioni di scarsa luminosità, riducendo il rumore a livelli impensabili per i precedenti modelli.

Oltre ogni distanza con il teleobiettivo variabile

Una caratteristica fondamentale di entrambi i modelli è il primo teleobiettivo variabile al mondo per smartphone abbinato al sensore Dual PD, che raggiunge una lunghezza focale fino a 105mm, reso ancor più completo da un autofocus fulmineo, grazie al sensore Dual PDAF. Quando si passa dai 70 ai 105 mm, la messa a fuoco si regola in un istante per non lasciarsi sfuggire tutta la bellezza racchiusa nei dettagli.

Le distanze focali di 16 mm, 24 mm, 70 mm e 105 mm ampliano notevolmente il potenziale espressivo per creare composizioni formidabili con qualsiasi soggetto, dai paesaggi ai ritratti o gli animali. Non possono mancare, inoltre, le indispensabili ottiche ZEISSTM espressamente calibrate per i telefoni Xperia e il rivestimento ZEISSTM T, che riduce i riflessi, a tutto vantaggio del rendering e del contrasto.

Infinite opportunità creative

Come i modelli precedenti, anche Xperia 1 III e Xperia 5 III sono provvisti di Photography Pro, una funzione sviluppata in collaborazione con i fotografi professionisti, che rispecchia molti dei comandi manuali disponibili sulle fotocamere Alpha, fra cui ISO, velocità dell’otturatore, indicatore EV, formato RAW e un pulsante dedicato all’otturatore (con una finitura in rilievo nel caso di Xperia 1 III).

Sia Xperia 1 III che Xperia 5 IIIpossono contare sullo stabilizzatore Optical SteadyShot™ con FlawlessEye™, che unisce la velocità di lettura superiore del sensore d’immagine all’algoritmo proprietario di Sony per la stabilizzazione ottica delle immagini. Il risultato? Video incredibilmente fluidi e a prova di fastidiosi tremolii.

Il grande schermo in una mano

In giro o nel comfort delle mura domestiche, per i cinefili i nuovi Xperia sono un sogno che si avvera. Xperia 1 III vanta un display 4K HDR OLED da 6,5″ in formato 21:9 CinemaWideTM con un refresh rate di 120 Hziv, mentre Xperia 5 III opta per un display HDR OLED da 6,1″ in formato 21:9 CinemaWide™ con lo stesso refresh rate. Entrambi i modelli regalano agli utenti un’esperienza coinvolgente, immergendoli nelle loro serie TV e film preferiti.

Xperia 1 III e Xperia 5 III rapiscono tutti i sensi per dare vita a un’esperienza audiovisiva impareggiabile. In linea con i predecessori, si avvalgono del processore X1™ per dispositivi mobili, che applica la tecnologia di rimasterizzazione HDR dei TV BRAVIA a tutti i contenuti trasmessi in streaming, accentuando contrasto, colore e chiarezza per renderli ancora più d’impatto. Lato audio, invece, la tecnologia Dolby Atmos®, messa a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, sprigiona sonorità immersive e multidimensionali, sia indossando le cuffie sia ascoltando direttamente dagli speaker stereo full-stage integrati.

kqs7rxb4ohsji4l21cew

argkp0ledoakms3tdgnc

Smartphone a misura di gaming

Con gli upgrade apportati a Xperia 1 III e Xperia 5 III, la vittoria è assicurata. Il già apprezzato display super-panoramico da 21:9 proietta i gamer al centro dell’azione, mentre il refresh rate portato a 120 Hz sia per la serie 1 che per la serie 5 è sinonimo di massima fluidità e nitidezza, anche nelle scene più concitate. A proposito di frequenze, la tecnologia Motion Blur Reduction a 240 Hz aggiorna l’immagine ben 240 volte al secondo, per prestazioni cristalline senza effetto mosso. Il Touch scanning rate di 240 Hz completa il quadro, garantendo una risposta immediata al tocco, che spiazzerà gli avversari.

Per rivivere il momento trionfale della vittoria, gli smartphone prevedono una modalità di registrazione a un frame rate elevato, fino a un massimo di 120 fps. Indipendentemente dal gioco, la registrazione R.T. (Rewind Time) salva in automatico 30 secondi di video, che i protagonisti possono facilmente rivedere e pubblicare onlineper condividere con amici e compagni i momenti clou della sfida.

Molto più che semplici filmati

La modalità Cinematography Pro rende disponibili numerose opzioni aggiuntive per riprese coinvolgenti con intensi slow-motion, consentendo la registrazione di video in qualità 4K HDR a 120 fps per catturare e riprodurre scene in slow-motion fino a 5x con impostazione a 24 fps. Sono inoltre possibili le registrazioni con rapporto 21:9 a 24/25/30/60 fps, per un’espressività cinematografica ancora più ampia. Le otto diverse impostazioni di colore “Look” preselezionate permettono di modificare completamente il mood della scena con diversi stili di ripresa, per raccontare tutte le sfumature della storia. L’esclusiva tecnologia intelligente di Sony per la riduzione delle interferenze del vento impiega sistemi di separazione audio per garantire registrazioni più chiare.

hjau1a1c6qsuba0zg019

xbx5givitlohc8ojciqb

Brani e canzoni come in studio

L’esperienza a trecentosessanta gradi dei nuovi modelli Xperia non è riservata solo ai cinefili, ma anche a chi apprezza la perfezione dei suoni messi a punto con la consulenza di Sony Music Entertainment. L’effetto unico della decodifica hardware è ulteriormente valorizzato da un virtualizzatore degli speaker di nuova concezione, che fa di Xperia 1 III e Xperia 5 III i primi smartphone al mondo a trasmettere in formato 360 Reality Audio dagli speaker. Le sonorità risultano così autentiche che danno l’impressione di essere a un concerto live o di fronte all’artista che registra in studio, indipendentemente dalla modalità di ascolto – tramite gli speaker stereo full-stage o un paio di cuffie con o senza cavi. In più, con l’acquisto di uno dei due smartphone, iscrivendosi a TIDAL, gli utenti riceveranno gratuitamente tre mesi di TIDAL Hi-Fi, con la possibilità di sperimentare 360 Reality Audio.

Oltre a High-Resolution e High-Resolution Wireless Audio, Xperia 1 III e Xperia 5 III offrono ancora DSEE Ultimate, che accresce la qualità della musica digitale attraverso la tecnologia IA di Sony, anche da servizi di streaming audio e video. Questa tecnologia migliora automaticamente frequenza audio e gamma dinamica in tempo reale, avvicinando la qualità di ogni brano a quella dell’alta risoluzione.

Tutta la velocità che serve

Combinando la connettività 5G e Wi-Fi alla più recente versione della piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon™ 888, la gamma Xperia detta nuovi standard nel settore degli smartphone. Se la CPU Qualcomm Kryo™ 680 aumenta le prestazioni del 25%, la GPU Qualcomm Adreno™ 660 accelera l’elaborazione grafica addirittura del 35% rispetto alla precedente generazione.

La batteria da 4.500 mAh di entrambi i modelli dura tutto il giorno e si può ricaricare in vari modi per assicurare la massima praticità e prolungare ulteriormente l’autonomia: con il caricatore XZQ-UC1 in dotazione, bastano 30 minuti per ripristinare il 50% della carica. Il sistema Xperia Adaptive Charging, inoltre, consente di prolungare la vita utile della batteria fino a 3 anni (rispetto ai 2 dei modelli precedenti) monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi.

Capolavori di eleganza e funzionalità

Sia Xperia 1 III che Xperia 5 III sono progettati all’insegna della solidità. Il design al tempo stesso audace e originale di Xperia 1 III coniuga forma e funzionalità, grazie all’impiego di materiali di qualità superiore, dal vetro smerigliato posteriore alla cornice in metallo sabbiato. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus del display, inoltre, il più coriaceo fra i Gorilla Glass, garantisce una maggiore resistenza alle cadute e ai graffi. Xperia 5 III, più compatto rispetto a Xperia 1 III, è dotato di un vetro Corning Gorilla Glass 6 sul lato posteriore e un display con una raffinata finitura a specchio e una robusta cornice in metallo. E, con il grado di protezione IP65/68 all’acqua e alla polvere, entrambi gli smartphone non temono nulla.

Nell’era del multitasking, la gestione avanzata delle schermate è fondamentale: grazie alle finestre pop-up, gli utenti possono facilmente avviare una nuova attività e poi riprendere la precedente senza soluzione di continuità.

Accessori

Entrambi i modelli sono disponibili con una nuova Style Cover antibatterica ancora più pratica e resistente, dotata di supporto integrato per posizionare lo smartphone in orizzontale e godere di una visione ottimale. Il materiale è trattato con un rivestimento anti-batterico efficace al 99,9%, che previene la proliferazione dei germi e mantiene la cover sempre pulita.

Il caricatore compatto da 30 W ha un connettore di tipo USB-C ed è progettato per evitare il surriscaldamento dispositivo. La conformità allo standard PPS (Programmable Power Supply) garantisce una gestione efficiente del calore.

Disponibilità

Xperia 1 III con Android 11 sarà disponibile in versione nero satinato e viola satinato a partire da questa estate. Xperia 5 III con Android 11 sarà disponibile in versione nera, rosa e verde a partire da questa estate.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone di casa Sony? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!