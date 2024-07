Solos AirGo Vision ufficiali: sono i primi smartglass con Google Gemini e ChatGPT

Solos AirGo Vision sono degli smartglass di nuova generazione che hanno il pieno supporto alle IA di Google Gemini e a ChatGPT

Gli smartglass sono da molti visti come la prossima rivoluzione nella tecnologia consumer, al pari di quanto fatto dagli smartphone ormai quasi 20 anni fa. Abbinando a questo concetto i chatbot AI più popolari del momento come Google Gemini e ChatGPT, Solos AirGo Vision promettono di rivoluzionare il modo di interagire con il mondo che ci circonda affidandosi, per larga parte, all’intelligenza artificiale.

Solos AirGo Vision, focus su AI e prezzo da $249

Solos AirGo Vision, proprio come gli smartglass Meta Ray-Ban, usano una fotocamera montata sul lato destro della montatura che può essere utilizzata insieme ai comandi vocali per utilizzare i modelli AI – in particolare GPT-4o di OpenAI – per rispondere alle domande utilizzando ciò che viene catturato dalla fotocamera.

Solos spiega in un comunicato stampa:

AirGo Vision con AI fornisce informazioni in tempo reale basate su input visivi, riconoscendo persone e oggetti (“cosa sto guardando?”), o navigando e raccontando indicazioni stradali o punti di riferimento (“dammi indicazioni per la Torre Eiffel”). Grazie alla comodità e al funzionamento a mani libere, gli utenti possono anche scattare foto senza usare le mani, particolarmente utile per l’esplorazione di una nuova città visivo e i passaggi successivi di una ricetta in cucina, progetti di bricolage, istruzione e studi e persino fare shopping (“Cosa sto guardando?” e quanto costa?, C’è un prezzo migliore da qualche altra parte?”). L’intelligenza artificiale può anche riassumere tali attività per una migliore organizzazione e assistenza.

Oltre all’intelligenza artificiale, gli smartglass in questione dispongono di altoparlanti e di un LED in grado di comunicare l’eventuale presenza di notifiche dal telefono. Solos osserva che ciò potrebbe essere utile sia in ambienti silenziosi che rumorosi, oltre ad essere un’utile funzionalità di accessibilità.

Solos inizierà a vendere AirGo Vision a luglio a partire da $249 nel mercato USA, ma questo per il modello base senza fotocamera (solo altoparlanti e LED), quindi il costo della versione completa sarà probabilmente notevolmente più alto.

Progetti del genere che sfruttano l'eccitazione del momento per IA e LLM avranno successo oppure faranno la fine di altri progetti come Rabbit R1? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.