Smartphone Poco Unieuro: Poco X3 Pro e Poco F3 acquistabili

I nuovi smartphone Poco X3 Pro e Poco F3 sono disponibili all’acquisto nei negozi Unieuro. Vediamo assieme le caratteristiche e i prezzi

Visto il grande successo registrato dal lancio ufficiale di POCO X3 Pro e POCO F3, nonché l’elevata richiesta da parte degli utenti, POCO porta per la prima volta due dei propri dispositivi negli store online e fisici di Unieuro.

Da oggi tutti i fan del brand potranno infatti scoprire anche offline, in esclusiva nei negozi Unieuro, molto di più su POCO e in particolare su due dei più recenti smartphone dalle incredibili performance. Gli appassionati di tecnologia avranno la possibilità di recarsi negli store della rete o acquistare sul sito unieuro.it, con tutti i vantaggi e il supporto offerti dall’insegna leader di mercato.

Smartphone Poco Unieuro: i dispositivi

“Ci piace l’idea di ampliare i nostri orizzonti e di ascoltare i nostri utenti che ci chiedevano di sbarcare almeno con questi prodotti nel mondo offline, facendo toccare con mano la qualità dei nostri dispositivi, quindi quale occasione migliore di questa!. Nonostante la strategia di vendita dei prodotti POCO sia pensata per strizzare l’occhio ai consumatori digitali, nel caso di POCO X3 Pro e di POCO F3 abbiamo scelto di renderli disponibili anche da Unieuro con la volontà di avvicinare il brand a un target audience decisamente più ampio”.

— ha dichiarato Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO.

Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, POCO F3 cattura subito l’attenzione in quanto è il dispositivo POCO più potente di sempre. POCO F3 è anche equipaggiato di un DotDisplay AMOLED E4 da 6,67″ con refresh rate a 120Hz, e con tecnologia audio Dolby Atmos. Potente, ma anche sottile e leggero, POCO F3 è a tutti gli effetti un flagship di fascia alta.

POCO X3 Pro mantiene invece le caratteristiche di alto livello che hanno reso il suo predecessore la scelta numero uno tra i gamer, ma vanta performance migliori grazie a una delle piattaforme mobile 4G più potenti attualmente disponibili sul mercato: Qualcomm Snapdragon 860. Grazie alla velocità, alla capacità di storage e RAM migliorate, POCO X3 Pro porta l’esperienza di gioco a un livello senza precedenti in questa fascia di prezzo.

Online e in esclusiva nei negozi Unieuro, POCO X3 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze al prezzo di 299,90€ nella configurazione da 8GB+256GB, acquistabile anche con un finanziamento a tasso zero in 10 mesi.

Mentre POCO F3 sarà disponibile al prezzo di 399,90€ per la versione da 8GB+256GB nelle tre colorazioni, Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue.

Acquisterete i smartphone Poco? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.