Smart working con Samsung: i consigli per le vacanze estive

Samsung consiglia di passare le vacanze estive in compagnia dei suoi prodotti per poter essere produttivi anche lontani dall'ufficio grazie allo smart working.

In vista delle prossime vacanze estive e del ponte del 2 giugno, Samsung condivide alcuni consigli e prodotti da mettere in valigia, per portare sempre con sé tutti i dispositivi tech di cui si ha bisogno, vivendo lo smart working in modo davvero intelligente e conciliando i momenti di relax con quelli di lavoro.

Smart working con Samsung: Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G è lo smartphone dell’amata gamma Galaxy S, che offre performance avanzate in grado di garantire nuove possibilità di espressione, una fotocamera di livello professionale e innovative funzionalità video, per non perdere neanche un attimo delle proprie vacanze, scattando foto professionali delle mete più affascinanti. Arricchito da un design sottile ed elegante, il display compatto da 6,2” e la connettività 5G rendono Galaxy S21 5G il compagno ideale per chi desidera essere sempre connesso e sfruttare al meglio il proprio device.

Galaxy S21 5G è disponibile in vendita a partire da 879,00€ nelle colorazioni Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White e Phantom Pink con un’elegante finitura opaca.

Smart working con Samsung: MicroSD EVO Plus

Per gli appassionati di fotografia, la MicroSD EVO Plus rappresenta l’alleato ideale da portare sempre con sé, perfetta per archiviare scatti di ogni tipo, video che racchiudono momenti importanti o riprese effettuate con il proprio drone. Grazie alle sue straordinarie capacità di memoria è facile concentrarsi sul creare ricordi, senza preoccuparsi di non avere più spazio per il salvataggio. Resistente all’acqua, ai raggi X e ai campi magnetici, è l’accessorio perfetto da portare in valigia, in qualunque tipo di viaggio, grazie anche all’ampia varietà di tagli disponibili: 32GB (a partire da 9,99€), 64GB (a partire da 14,99€), 128GB (da 24,99€), 256GB (a partire da 49,99€), e infine 512GB (da 109,99€).

Smart working con Samsung: SSD T7 Touch

Un altro utile strumento per conservare i propri documenti necessari allo smart working o per iniziare a organizzare tutte le foto della vacanza è l’SSD portatile T7 Touch, la memoria flash super compatta che permette di archiviare i propri file e documenti in tutta sicurezza e di trasferire anche i ricordi più “pesanti” in pochi secondi. Oltre alle funzionalità avanzate di sicurezza, che consentono l’accesso ai dati solo tramite impronta digitale o password, le dimensioni e il peso contenuto (solo 58 grammi) lo rendono indispensabile in ogni bagaglio e “kit vacanza”. Disponibile nelle eleganti colorazioni nero classico e raffinato argento, nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, il T7 Touch è in vendita a partire da 99,99€.

Smart working con Samsung: Galaxy Watch 3

Infine, per quanti desiderano prestare attenzione alla propria attività fisica anche in vacanza, è disponibile Galaxy Watch3: lo smartwatch Samsung, grazie al suo design classico e senza tempo, abbinato a materiali funzionali come la pelle e l’acciaio inossidabile, è perfetto per seguire il viaggiatore in ogni avventura. Grazie alla ghiera, è infatti facilissimo passare da un widget all’altro, controllando le ultime mail della giornata o impostando il device per prepararsi a una corsa rigenerante. Galaxy Watch3 è disponibile nelle colorazioni Mystic Bronze e Mystic Silver, a partire da 379€ per la versione 41mm Bluetooth, e a partire da 409€ per la versione 45 mm Bluetooth.

Conclusioni

