Smart glasses Ray-Ban Stories: nuove funzionalità e supporto per account Meta

I nuovi smart glasses Ray-Ban Stories progettati con EssilorLuxottica aggiungono nuove funzionalità e il supporto per gli account Meta

I Ray-Ban Stories sono gli smart glasses di punta, progettati e realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica per unire design e funzionalità. In modo da poter creare contenuti unici mentre si è in movimento, vivendo pienamente ogni momento. L’azienda continua a migliorare gli smart glasses con regolari aggiornamenti del software e nuove funzionalità. Quest’oggi sono state condivise le ultime novità che li renderanno più potenti e più intuitivi nel tempo.

Smart glasses Ray-Ban Stories: migliore integrazione telefonica

Ora puoi utilizzare i comandi vocali per chiamare e inviare messaggi utilizzando il tuo numero di telefono. In questo modo potrai comunicare a mani libere con i tuoi contatti e ascoltare la lettura dei nuovi messaggi di testo in arrivo. I messaggi di testo, i numeri di telefono e la cronologia dei contatti rimarranno sul dispositivo e non verranno condivisi con i server di Meta. Aggiunto anche il supporto per le funzioni di chiamata e messaggistica a mani libere su WhatsApp, Messenger e sul proprio numero di telefono. Su WhatsApp, i messaggi e le chiamate personali sono automaticamente protetti dalla crittografia end-to-end. Quando l’assistente vocale identifica un comando vocale relativo alle chiamate o alla messaggistica di WhatsApp, la trascrizione vocale e l’audio non vengono memorizzati su alcun server. Inoltre, i nomi dell’elenco dei contatti mostrati su WhatsApp vengono salvati solo localmente. Non vengono memorizzati sui server di Meta.

Aggiornamenti

Le persone hanno apprezzato Spotify Tap per i Ray-Ban Stories su iOS e ora in arrivo anche su Android. Questo significa che potrai avviare la riproduzione di musica dal tuo account Spotify con un solo tocco, tenendo premuto il touchpad degli occhiali. Con un altro tocco sul touchpad riceverai un nuovo suggerimento da Spotify. Con questi aggiornamenti, potrai vivere ogni momento e catturarlo senza perderti nemmeno un istante. Sono stati aggiunte anche alcune funzionalità molto richieste per permettere alle persone di utilizzare di più i comandi vocali. Ora puoi rispondere direttamente ai messaggi WhatsApp, Messenger e di testo in arrivo, semplicemente usando la voce. Dopo che l’assistente vocale avrà letto il messaggio, sarà sufficiente dire “Ehi Facebook, rispondi”.



Puoi anche inviare un nuovo messaggio WhatsApp, Messenger o di testo con un solo comando vocale. Ad esempio, potresti dire: “Ehi Facebook, manda un messaggio a Jasmine su WhatsApp: non vedo l’ora che arrivino le vacanze di primavera”, e gli occhiali chiederanno conferma del messaggio prima di inviarlo. Inoltre, puoi rispondere o rifiutare le chiamate in arrivo a mani libere. Se vuoi iniziare la conversazione, puoi dire: “Ehi Facebook, rispondi”. Mentre se sei impegnato in qualcosa, basta dire “Ehi Facebook, rifiuta”, per rimandare alla segreteria telefonica.

Interazioni vocali più smart

Stiamo inoltre semplificando l’interazione con i Ray-Ban Stories in un modo più colloquiale. Invece di dire “Invia un messaggio”, presto potrai dire cose come “Chiedi a Marta se vuole venire alla festa” o “Dì a Davide che gli voglio bene”. Gli occhiali saranno in grado di dedurre che stai cercando di inviare un messaggio e di utilizzare la corretta punteggiatura in base ai segnali di contesto. Queste nuove funzionalità verranno implementate gradualmente per tutti gli utenti di Ray-Ban Stories e funzioneranno su WhatsApp, Messenger, chiamate e messaggi con il proprio numero di telefono in italiano, inglese e francese.

Smart glasses Ray-Ban Stories: account Meta

Gli account Meta offrono un nuovo modo di accedere agli smart glasses che non richiede un account Facebook. Inoltre, consentono alle persone di avere un maggiore controllo sulle informazioni che condividono e su come interagiscono con le nostre app e i nostri dispositivi. A partire dalla fine di giugno, sarà necessario un account Meta per utilizzare l’app Facebook View e i Ray-Ban Stories. Se sei già in possesso di un account Meta, potrai utilizzarlo per i Ray-Ban Stories e per l’app Facebook View. In alternativa, potrai creare un nuovo account Meta utilizzando la tua email o il tuo login di Facebook o Instagram.

In Centro gestione Account potrai scegliere se aggiungere i tuoi account Facebook o Instagram all’account Meta. Indipendentemente dal fatto che tu aggiunga o meno i tuoi account Facebook o Instagram, potrai comunque accedere a tutte le funzionalità più amate dei Ray-Ban Stories. Come le chiamate e i messaggi a mani libere e la condivisione di foto e video.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi smart glasses Ray-Ban Stories ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).