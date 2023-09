Smart Glasses Carrera: presentati i nuovi occhiali smart con Alexa

Safilo e Amazon presentano ufficialmente i nuovi occhiali smart con Alexa, Smart Glasses Carrera, vediamoli nel dettaglio

Il Gruppo Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor, e Amazon, annunciano il lancio dei nuovi occhiali smart di Carrera con Alexa, un mix tra il design italiano di Safilo e la tecnologia Alexa, racchiuso in due modelli iconici e innovativi.

Smart Glasses Carrera con Alexa: funzionalità

Dotati di tecnologia audio open-ear, i nuovi occhiali smart di Carrera dirigono il suono all’orecchio senza coprire i rumori circostanti e minimizzando allo stesso tempo ciò che le persone intorno possono sentire. Il prodotto garantisce fino a sei ore di conversazione o riproduzione multimediale continua con una sola ricarica di batteria.

“Safilo ha sempre guardato al futuro con un approccio pionieristico, ed è per questo che siamo molto orgogliosi di collaborare con Amazon a questo progetto innovativo, offrendo il nostro design italiano e lo stile unico di Carrera Eyewear,” afferma Angelo Trocchia, CEO del Gruppo Safilo. “Inoltre, siamo molto orgogliosi di coniugare il nostro consolidato modello di distribuzione tradizionale – che comprende punti vendita di ottica, catene, department store, negozi specializzati e boutique – con l’incredibile distribuzione online di Amazon”.

“Safilo apporta la sua grande esperienza nel settore dell’eyewear; l’iconico design di Carrera rappresenta una scelta naturale per la creazione di occhiali smart, rispecchiando la nostra vision per Alexa e l’intelligenza ambientale. Con i nuovi occhiali smart di Carrera offriamo ai clienti una scelta ancora più ampia con un occhiale smart e dal design ricercato” dichiara Jean Wang, Director Smart Eyewear di Amazon.

Disponibilità

Gli Smart Glasses Carrera con Alexa saranno disponibili esclusivamente per il mercato statunitense.