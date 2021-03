WEROCK Technologies GmbH, annuncia il rilascio di Rocktab S108 e Rocktab S110: i nuovi tablet rugged

WEROCK espande la sua gamma di tablet rugged con due modelli da 8 e 10 pollici proposti ad un interessante rapporto prezzo-prestazioni, che sono adatti per ambienti di lavoro avversi e dotati di potenti processori e batterie davvero generose. I tablet due sono potenti e versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Offrono una facilità d’uso ottimale perla quotidianità e sono dotati di vari accessori. Le prestazioni ottimali sono garantite dal processore MediaTek Helio P60 con sistema operativo Android 10 o un processore quad-core Intel con Windows 10 Professional. Per l’archiviazione dei dati, i tablet hanno un SSD da 64GB, che può essere espanso tramite una scheda micro SD.

Serie Rocktab S100: WEROCK presenta i nuovi tablet rugged

Completamente progettati per essere “indistruttibili“, i tablet della serie Rocktab S100 sono impermeabili e resistenti alla polvere secondo lo standard IP67. Resistono a cadute fino a 1,2 metri e possono essere utilizzati in modo affidabile in temperature ambientali da -10°C a +50°C. Gli utenti possono quindi utilizzare il dispositivo anche in condizioni di lavoro difficili, pericolose o caotiche. Questo rende i dispositivi ideali per l’uso nei cantieri, nei magazzini, nei veicoli, sul campo per gli artigiani e i fornitori di servizi, ma anche nelle operazioni di salvataggio.

Le generose capacità delle batterie fino a 38 Wh (estraibili nel modello da 10 pollici) assicurano un lavoro ininterrotto. I tablet offrono anche una porta LAN integrata e un’interfaccia seriale RS232. La versione Android del modello da 8 pollici include Google Mobile Services (GMD) con Google Play, e quindi l’accesso integrato a oltre un milione di applicazioni. Entrambi i tablet supportano le tecnologie 4G LTE, WLAN 802.11ac così come Bluetooth 4.0, interfacce USB dedicate e uno scanner di codici a barre 2D opzionale per una comunicazione affidabile tra persone, macchine e dispositivi.

