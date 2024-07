Samsung sfida Apple con Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Samsung rivoluziona il mercato degli smartwatch con i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, con design robusto e funzionalità avanzate

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di novità per Samsung nel settore dei dispositivi indossabili. L’azienda sudcoreana ha infatti presentato due nuovi smartwatch di punta: il Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra, quest’ultimo progettato per rivaleggiare direttamente con l’Apple Watch Ultra.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche

Il Galaxy Watch Ultra, fiore all’occhiello della nuova gamma, si distingue per il suo design audace e robusto. La cassa rettangolare in titanio di grado 4, materiale di alta qualità utilizzato anche in ambito aerospaziale, racchiude un quadrante circolare protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi. Il peso complessivo di soli 60,5 grammi lo rende comodo da indossare anche durante le attività più intense.

Resistenza e durata sono le parole chiave per il Galaxy Watch Ultra. Certificato IP68, MIL-STD-810H e 10ATM, questo smartwatch è in grado di resistere a polvere, acqua (fino a 100 metri di profondità) e urti, oltre a temperature estreme e altitudini elevate. La batteria da 590mAh, la stessa capacità del Galaxy Watch5 Pro, promette un’autonomia fino a 100 ore in modalità risparmio energetico e 48 ore in modalità allenamento, un vero record per la serie Galaxy Watch.

Hardware

Il cuore pulsante del Galaxy Watch Ultra è il nuovo chip Exynos W1000, realizzato con processo produttivo a 3nm e dotato di una CPU tre volte più veloce e del 30% più efficiente rispetto al precedente W930. La memoria RAM da 2GB garantisce fluidità e reattività del sistema operativo Wear OS 5, personalizzato con l’interfaccia One UI 6 Watch.

Il Galaxy Watch Ultra offre una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, tra cui il tracciamento di oltre 100 sport, l’analisi del sonno con supporto per l’apnea notturna, la scansione del ritmo cardiaco per rilevare eventuali fibrillazioni atriali e il monitoraggio della glicemia attraverso l’indice AGEs. La presenza del GPS dual-frequency assicura un tracciamento preciso anche in ambienti urbani densamente popolati.

Galaxy Watch7

Il Galaxy Watch7, disponibile nei formati da 40mm e 44mm, condivide molte delle caratteristiche avanzate dell’Ultra, tra cui il chip Exynos W1000, il sensore BioActive e il sistema operativo Wear OS 5 con One UI 6 Watch. Pur non essendo robusto come il fratello maggiore, il Galaxy Watch7 vanta comunque una resistenza all’acqua fino a 50 metri e una certificazione MIL-STD-810H contro urti e vibrazioni.

Galaxy Watch: prezzi e disponibilità

Entrambi gli smartwatch sono già disponibili per il preordine e saranno spediti a partire dal 24 luglio. Il prezzo del Galaxy Watch7 parte da 319 euro per il modello da 40mm solo Bluetooth, mentre l’Ultra, disponibile in un’unica configurazione Bluetooth + 4G, è proposto a 699 euro.

