Samsung presenta il nuovo Galaxy XCover6 Pro

Sicuro, resistente e pensato per i lavoratori di oggi: ecco il nuovo Galaxy XCover6 Pro di Samsung

Samsung Electronics Co. Ltd. (qui per maggiori info sull’azienda) ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie. Ciò trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Samsung ha annunciato oggi il nuovo Galaxy XCover6 Pro, uno smartphone appositamente progettato per supportare i lavoratori più esigenti. L’XCover6 Pro offre prestazioni elevate, sicurezza end-to-end e resistenza per aiutare i lavoratori a ottenere il meglio dal proprio dispositivo, sia in ufficio che sul campo.

L’espansione della tecnologia mobile sul posto di lavoro significa che il business non è più limitat0 all’ufficio e le aziende devono evolversi per stare al passo con questo scenario in continua evoluzione,

ha dichiarato KC Choi, EVP e Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics. Aggiungendo poi

Abbiamo creato la serie Galaxy XCover Pro per dare alle aziende un dispositivo mobile resistente, in grado di supportare i lavoratori in prima linea. Siamo entusiasti di estendere ulteriormente questo impegno con l’introduzione di Galaxy XCover6 Pro, un dispositivo che abbina resistenza e connettività senza limiti, per consentire il successo di aziende di ogni tipo e dimensione.

Prestazioni potenti per il nuovo Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover6 Pro rappresenta un’innovazione per quanto riguarda le prestazioni resistenti. E’ alimentato da un processore a 6 nm migliorato per offrire una velocità elevatissima che riduce i tempi di lavoro e aumenta la produttività. Grazie alla scheda microSD opzionale, XCover6 Pro offre anche la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione. È anche il primo dispositivo della serie XCover a supportare la rete 5G, consentendo di lavorare ovunque vi sia segnale. Inoltre, grazie al supporto della banda a 6GHz nel Wi-Fi 6E, XCover6 Pro può rendere la collaborazione con i colleghi più semplice ed efficace che mai.

Oggi il lavoro può svolgersi da qualsiasi luogo, pertanto si ha la necessità di un dispositivo agile, affidabile e resistente, che permetta di lavorare al meglio. Con Galaxy XCover6 Pro, gli utenti possono comodamente prolungare la durata della batteria del proprio dispositivo, in quanto la batteria di lunga durata e intercambiabile è facilmente sostituibile con una nuova quando si esaurisce. Inoltre, grazie alla comoda funzione di ricarica POGO, più utenti possono agganciare il proprio dispositivo e ricaricarlo rapidamente per una produttività costante.

Per i lavoratori che si dividono tra l’ufficio e il lavoro da remoto, il Galaxy XCover6 Pro è dotato di Samsung DeX 6 , che consente agli utenti di connettere il proprio dispositivo a un display esterno, a una tastiera e a un mouse per godere di un'esperienza analoga a quella di un PC. I dipendenti possono anche utilizzare il loro XCover6 Pro per scattare foto e prendere appunti mentre sono in viaggio, per poi accedere senza problemi alle informazioni acquisite e creare report una volta tornati alla loro scrivania, il tutto utilizzando un unico dispositivo.

Resistente e sottile per ambienti di lavoro sfidanti

Galaxy XCover6 Pro è stato progettato per resistere a condizioni di lavoro particolarmente sfidanti, diventando così il partner perfetto per qualsiasi tipo di lavoro. Che sia nelle mani di autisti, addetti alle vendite o agenti di polizia. Grazie al design resistente certificato MIL-STD-810H 8, al grado di protezione IP68 9 e al vetro Corning Gorilla Glass Victus+, è in grado di resistere alle intemperie, alle cadute e ad altri rischi legati al lavoro sul campo. Inoltre, negli ambienti in cui è necessario indossare i guanti o in cui i lavoratori utilizzano il dispositivo all’aperto sotto la pioggia, è possibile regolare le impostazioni di Touch Sensitivity. Così sarà possibile aumentare la ricettività dello schermo, mentre i miglioramenti per il tocco in ambienti umidi ne facilitano l’utilizzo quando le mani sono umide, ad esempio in condizioni di pioggia.

Galaxy XCover6 Pro è costruito per durare nel tempo, in modo da offrire il massimo valore alle aziende riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente. Il suo design resistente, che include materiali plastici riciclati e una batteria intercambiabile, gli consente di mantenere le massime prestazioni per tutto il suo ciclo di vita. Samsung fornisce inoltre aggiornamenti di sicurezza fino a cinque anni e quattro ulteriori aggiornamenti di One UI e OS dopo il lancio iniziale a livello globale. Contribuendo così a raggiungere l’obiettivo di Galaxy for the Planet di ridurre i rifiuti elettronici.

Dimensioni del nuovo Galaxy Xcover6 Pro di Sanmsung

Galaxy XCover6 Pro è uno degli smartphone più resistenti sul mercato, ma anche uno dei meno ingombranti. La sua robustezza è bilanciata da un design elegante e raffinato, più tipico dei dispositivi consumer, che gli conferisce un look più sottile ed ergonomico rispetto ai tradizionali smartphone robusti. XCover6 Pro ha uno spessore inferiore ai dieci millimetri ed è dotato di un display dinamico full-screen da 6,6 pollici con un refresh rate super fluido di 120 Hz.

Creato su misura per le esigenze aziendali mobile di oggi il Galaxy XCover6 Pro è stato progettato per aiutare le aziende a crescere grazie alla continua evoluzione della tecnologia mobile. È protetto da Samsung Knox, la piattaforma leader di Samsung per la sicurezza mobile end-to-end. Questa offre una protezione a più livelli a partire dal chip. La piattaforma funziona come una cassaforte con protezioni basate sull’hardware, completamente integrate con il software per offrire una protezione end-to-end in tempo reale contro le continue minacce che affliggono la forza lavoro moderna.

One UI di Samsung

La One UI di Samsung offre, inoltre, un ulteriore livello di protezione. Consentendo agli amministratori IT e agli utenti di controllare facilmente i propri dispositivi con un’interfaccia intuitiva che include opzioni di condivisione e protezione trasparenti. Gli amministratori possono gestire da remoto la protezione dei dispositivi per garantirne la sicurezza e l’assenza di manomissioni. Mentre il supporto biometrico del riconoscimento facciale e delle impronte digitali assicura che l’utente previsto sia l’unico in grado di accedere al dispositivo.

Galaxy XCover6 Pro può essere adattato a qualsiasi azienda. Include due tasti programmabili che possono essere personalizzati per svolgere funzioni specifiche, a seconda dell’azienda. Gli utenti possono anche utilizzare il dispositivo come scanner di codici a barre di livello aziendale grazie a Knox Capture. O ancora, come walkie-talkie grazie al push-to-talk, ora dotato di un volume dell’altoparlante più alto che mai. Inoltre, poiché ogni lavoro ha esigenze diverse, XCover6 Pro viene fornito con un’ampia gamma di accessori Samsung e dei partner. Tra questi troviamo. ad esempio, Smart Case, caricatori POGO/multi-device/batteria, supporti di ricarica, clip da cintura e auricolari PTT.

Disponibilità

Il Samsung Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile in Italia da metà Luglio 2022, con un prezzo che partirà dai 629,00 euro. Per ulteriori informazioni sugli ultimi dispositivi Galaxy di Samsung, visitare il sito, Ed ancora www.samsungmobilepress.com o www.samsung.com/business.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo smartphone Samsung Galaxy XCover6 Pro? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).