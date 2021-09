Samsung: Main Partner di X Factor 2021

Gli innovativi dispositivi Galaxy di Samsung saranno protagonisti dello show musicale conferendo alla nuova edizione – in arrivo dal 16 settembre su Sky e NOW un carattere ancora più digitale e connesso, in costante dialogo con la Gen Z

Samsung conferma la sua vicinanza al mondo della musica, con la presenza in qualità di Main Partner – grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle – a X Factor 2021, lo show musicale di Sky in onda a partire da giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. L’innovativa tecnologia Samsung rappresenterà un ponte digitale tra i concorrenti e il mondo esterno consentendo a X Factor 2021 di mettere in scena un’edizione sempre più connessa e in diretta contatto con la Gen Z.

I dispositivi Galaxy della serie Z, gli innovativi smartphone dal display flessibile, in cui le funzioni di videochiamata prendono una nuova forma, grazie alla possibilità di piegare lo schermo del dispositivo in modalità Flex, saranno gli alleati tecnologici dei concorrenti sin dalla prima esibizione. Già dalle audizioni, infatti, gli aspiranti concorrenti, grazie a Galaxy Z Flip, avranno la possibilità di raggiungere i loro cari con una videocall per raccontare le loro impressioni e condividere le loro emozioni immediatamente dopo la loro prima performance.

Samsung e X-Factor: tra musica e tecnologia

I 12 concorrenti finalisti che approderanno ai Live, inoltre, riceveranno un Galaxy Z Flip3 5G, lo smartphone pieghevole di ultima generazione, presentato ad agosto in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Grazie a Galaxy Z Flip3 5G i finalisti potranno raccontare la loro avventura, comunicare tra loro e con i loro giudici e connettersi con i propri cari e con i fan. L’innovativo dispositivo Galaxy, caratterizzato da un design e da colori accattivanti, fungerà così da diario, il confidente sempre presente negli snodi di racconto emotivi che approfondiranno le storie personali e artistiche dei concorrenti. Inoltre, i finalisti riceveranno anche le nuove Galaxy Buds2, gli auricolari wireless dotati di cancellazione attiva del rumore, in modo da poter ascoltare con qualità eccezionale i pezzi in preparazione dell’esibizione e ed immergersi completamente nel suono grazie a un’esperienza audio davvero coinvolgente.

La sinergia tra Samsung e lo show

La tecnologia Samsung supporterà non solo i concorrenti, ma anche i giudici e l’intera crew del programma, ricoprendo un importante spazio e funzione nelle diverse fasi dello show. Galaxy Z Fold3, lo smartphone pieghevole che si apre assumendo le dimensioni di un tablet, giocherà un ruolo molto importante all’interno dello spettacolo. Galaxy S21 Ultra, grazie al suo straordinario comporto video e fotografico, verrà utilizzato per alcune particolari riprese dei concorrenti. Mentre i Galaxy Tab S7 e Galaxy Book saranno di supporto alle attività di backstage tra cui la lettura della scaletta della puntata o l’ordine di esibizione dei concorrenti, e utile strumento di lavoro per tutte le attività quotidiane di giudici e producer in preparazione delle performance, rendendo così sempre più efficace e all’avanguardia ogni fase del programma. Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, dichiara:

I dispositivi tecnologici, gli smartphone in particolare, sono elementi fondamentali della nostra vita quotidiana: oltre a consentirci di comunicare e tenerci in contatto gli uni con gli altri, sono strumenti essenziali per esprimere la propria creatività ed intrattenersi. Ascoltare musica tramite lo smartphone è ormai diventata una consuetudine. Siamo lieti di essere Main Partner di X Factor 2021 e supportare le storie di talento degli artisti di questa edizione e di tutti i fan di Galaxy attraverso i nostri innovativi dispositivi, tra tutti gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip3 5G.

L’appuntamento su Sky

In un’edizione rivoluzionata – al via da giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, con l’esordio di questa edizione che sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla settimana successiva in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata – e che promette novità sul fronte della creatività musicale, grazie al coinvolgimento di un nuovo host e alle nuove modalità di composizione delle quattro squadre, con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali, Samsung si inserisce così in qualità di partner, con un particolare legame con la Gen Z, permeando ogni momento dello show con le sue innovative soluzioni, contribuendo a costruire un racconto di autenticità, esaltando ogni momento musicale e creativo, così come le personalità dei concorrenti. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!