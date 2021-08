Samsung Galaxy Z Fold 3 5G e Galaxy Z Flip 3 5G: ufficiali

La casa sudcoreana ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo sul mercato internazionale dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 5G e Galaxy Z Flip 3 5G, terza generazione di smartphone pieghevoli che migliorano sia in termini di qualità costruttiva che di dotazione hardware

Durante l’evento Unpacked 2021 di Samsung tenutosi ieri, l’azienda ha mostrato al pubblico la prossima generazione di smartphone pieghevoli, ovvero Galaxy Z Fold 3 5G e Galaxy Z Flip 3 5G. Entrambi hanno visto una riprogettazione di alcuni punti critici presenti nelle precedenti versioni, a cominciare dalle rispettive cerniere che ora si mostrano decisamente più solide. I due dispositivi saranno inoltre più resistenti alle cadute ed ai graffi grazie all’implementazione del nuovo Armor Aluminium ed al nuovo rivestimento per i display Corning Gorilla Glass Victus.

Galaxy Z Fold 3 5G: scheda tecnica

Il pieghevole più “possente” di Samsung sarà equipaggiato con:

Display interno: Infinity Flex Display Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ QXGA+ (2208 x 1768p), 374ppi, 500nit, refresh rate adattivo fino a 120Hz ;

; display esterno: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ HD+ (2268 x 832p), 387ppi, 1000nit, refresh rate adattivo fino a 120Hz ;

; CPU: octa-core 5 nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz);

RAM: 12GB ;

; ROM: 256GB/512GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; connettività: 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, 2x nano SIM + eSIM (funzionamento in contemporanea per 2 numeri), sensore di impronte digitali, IPX8 ;

; camera cover: 10MP , f/2,2, pixel da 1,22μm, FOV 80°;

, f/2,2, pixel da 1,22μm, FOV 80°; fotocamera sotto al display: 4MP , f/1,8, pixel da 2 μm, FOV 80°;

, f/1,8, pixel da 2 μm, FOV 80°; fotocamera posteriore: principale da 12MP Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8 μm, FOV 83° + obiettivo ultra grandangolare da 12MP , f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123° + teleobiettivo da 12MP, PDAF, f/2,4, OIS, pixel da 1 μm, FOV 45°;

Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8 μm, FOV 83° + obiettivo ultra grandangolare da , f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123° + teleobiettivo da 12MP, PDAF, f/2,4, OIS, pixel da 1 μm, FOV 45°; batteria: 4400mAh divisa in 2 moduli con supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless;

divisa in 2 moduli con supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless; dimensioni chiuso: 67,1 x 158,2 x 14,4mm ;

; dimensioni aperto: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm ;

; peso: 271g ;

; OS: Android 11 ;

; colori: Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver ;

; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: 1849 euro (preordini a partire dall’ 11 Agosto e disponibilità dal 27 Agosto );

(preordini a partire dall’ e disponibilità dal ); Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: 1949 euro (preordini a partire dall’11 Agosto e disponibilità dal 27 Agosto)

Galaxy Z Fold 3 5G: analisi

Il nuovo pannello montato su questo dispositivo vede una serie di migliorie che vanno da una luminosità maggiorata del 29% rispetto al precedente Galaxy Z Fold 2, all’integrazione di una fotocamera nascosta sotto al display in modo da rendere privo di notch l’enorme AMOLED da 7,6“. Sempre in merito alle qualità dello schermo, non solo sarà più luminoso e meno energivoro grazie alla tecnologia Eco, ma sarà in grado di offrire un refresh rate fino a 120Hz per immagini più fluide durante la navigazione web o la fruizione di videogame. E’ inoltre più resistente ai graffi grazie al Corning Gorilla Glass Victus e all’implementazione di una inedita pellicola in PET elasticizzato.

Per la prima volta su un device pieghevole sono presenti il supporto alla S Pen, con la quale si potrà disegnare o prendere appunti al volo, e la certificazione IPX8. Quest’ultima assicura una resistenza alle immersioni fino a 1,5m di profondità per un massimo di 30 minuti. Si sottolinea, però, che entrambi i dispositivi non saranno resistenti alla polvere, pertanto se ne sconsiglia caldamente l’utilizzo in spiaggia o in altri luoghi a rischio. In merito alle cerniere, infine, sono state migliorate al punto da consentire allo smartphone di restare fermo sul posto a qualsiasi angolo di apertura. Sono inoltre riparate dalla polvere grazie alla tecnologia Sweeper con setole, ora più corte. I test di resistenza effettuati dalla casa produttrice garantiscono fino a 200.000 chiusure.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: scheda tecnica

Sotto la scocca del più “compatto” della casa trovano posto:

Display interno: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x da 6,7″ (2640 x 1080p), 425ppi, 500nit, refresh rate adattivo fino a 120Hz ;

; display esterno: Super AMOLED da 1,9″ (260 x 512p), 302ppi, 935nit ;

; CPU: octa-core 5nm 64-bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz);

RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

; connettività: 5G SA/NSA, Sub6, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, QZSS, 1x nano SIM + eSIM (con 2 numeri funzionanti contemporaneamente), sensore di impronte digitali, IPX8 ;

; fotocamera posteriore: principale da 12MP , Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,4 μm, FOV 78° + ultra grandangolare da 12MP , f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123°;

, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,4 μm, FOV 78° + ultra grandangolare da , f/2,2, pixel da 1,12 μm, FOV 123°; fotocamera anteriore: 10MP , f/2,4, pixel da 1,22 μm, FOV 80°;

, f/2,4, pixel da 1,22 μm, FOV 80°; batteria: 3300mAh divisa in 2 moduli con supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless;

divisa in 2 moduli con supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless; dimensioni chiuso: 72,2 x 86,4 x 15,9mm ;

; dimensioni aperto: 72,2 x 166 x 6,9mm ;

; peso: 183g ;

; OS: Android 11 ;

; colori: Cream, Green, Lavender, Phantom Black (esclusivi su sito Samsung: Gray, White, Pink);

prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: 1099 euro (preordini a partire dall’ 11 Agosto e disponibilità dal 27 Agosto );

(preordini a partire dall’ e disponibilità dal ); prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: 1149 euro (preordini a partire dall’11 Agosto e disponibilità dal 27 Agosto)

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: analisi

Il più “economico” del duo mantiene le stesse qualità del Galaxy Z Fold 3 offrendo, però, dimensioni molto più contenute da “chiuso”. La scocca è realizzata in alluminio Armor che è il materiale più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy. In merito al display interno AMOLED da 6,7“, è stato rivestito con il Corning Gorilla Glass Victus e con l’applicazione di una pellicola in PET elasticizzato per assicurare una maggiore resistenza a cadute accidentali e graffi.

Anche in questo caso il suo refresh rate può arrivare fino a 120Hz. A proposito delle cerniere, la loro resistenza all’usura è garantita fino a 200.000 chiusure. Riguardo al fiore all’occhiello di questo device, lo schermo esterno, è più grande di ben 4 volte rispetto al precedente Galaxy Z Flip 5G. E’ infatti un AMOLED da 1,9” compatibile con i nuovi widget e sul quale sarà possibile visualizzare in modo immediato le notifiche in arrivo. Si potrà poi accedere da questo schermo a Samsung Pay di modo da rendere la procedura di pagamento estremamente rapida.

