Samsung Galaxy Tab S7 FE: rumor svelano la sua esistenza

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Google Play Console, parrebbe che la multinazionale sudcoreana sia intenzionata a rilasciare a breve il Samsung Galaxy Tab S7 FE, versione economica dei tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus

Dalle notizie emerse sembrerebbe che la configurazione hardware del Samsung Galaxy Tab S7 FE sia di buon livello nonostante il cambio di SoC. Sarà presente infatti uno Snapdragon 750G al posto del modello 865, quest’ultimo più potente ma con consumi energetici più importanti. Anche riguardo la dotazione di memoria RAM c’è stato qualche ritocco al ribasso, visto che sarà di soli 4GB contro i 6GB del Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Per il resto la scheda tecnica mantiene gli stessi punti di forza della versione “premium”, vale a dire il supporto alla S Pen ed una batteria dalla capienza di 10.090mAh. Sempre da quanto scovato dal Google Play Console risulta che il Samsung Galaxy Tab S7 FE verrà reso disponibile in 3 varianti: con solo modulo Wi-Fi, con Wi-Fi + modem 4G LTE ed infine Wi-Fi + modem 5G.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: potenziale scheda tecnica

Display: LCD IPS da 12,4″ WQHD con supporto alla S Pen ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 750G ;

; RAM: 4GB ;

; connettività: Bluetooth, Wi-Fi, LTE, 5G ;

; dimensioni: 253,8 x 165,3 x 6,3mm ;

; peso: 500g ;

; batteria: 10.090mAh con supporto per la ricarica fino a 44,5W ;

con supporto per la ricarica fino a ; OS: Android 11

Come anticipato in apertura, le uniche variazioni si riflettono nel SoC e su un minore quantitativo di RAM. Ciò non toglie che le altre ipotetiche configurazioni potrebbero contare su un maggior quantitativo della suddetta. Vale la pena focalizzarsi sulla qualità del display, un LCD IPS da 12,4″ 2K, risoluzione altissima per un tablet che punta ad un prezzo più contenuto. Sarà l’ideale ideale sfruttare le sue dimensioni per la visione di contenuti video o l’apertura di più applicazioni in contemporanea. La compatibilità con la S Pen permetterà inoltre di prendere appunti o disegnare. I 4GB di RAM che supportano il SoC potrebbero rappresentare il collo di bottiglia del sistema, ma con Android 11 la fluidità generale dovrebbe essere sicura, quanto meno con i programmi non troppo esosi in termini di potenza di calcolo. La velocità di download/upload sarà altissima, in particolar modo nel caso si scelga la configurazione che porta in dote il modem 5G. Per concludere, la batteria da 10.090mAh offrirà un’autonomia di 1 giorno e mezzo circa.

