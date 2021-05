Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G: ufficiale l’arrivo in Germania

E’ stato annunciato l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, variante economica del Galaxy Tab S7, che integra un modem 5G ed un SoC Qualcomm Snapdragon 750G al posto del modello 865

Samsung ha deciso di lanciare sul mercato tedesco il suo nuovo tablet Galaxy Tab S7 FE 5G che va ad incarnare una versione low cost delle controparti Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus ma senza troppe rinunce dal punto di vista hardware. Partendo dallo schermo, qui è presente un pannello TFT da 12,4″ con risoluzione WQXGA (2K) e supporto a tutte le funzionalità della S Pen. La memoria RAM è di soli 4GB mentre il SoC questa volta è uno Snapdragon 750G, meno energivoro e prestante del SoC Snapdragon 865 montato sulle altre 2 versioni.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G: scheda tecnica

Il nuovo dispositivo è corredato da:

Display: LCD TFT da 12,4″ con risoluzione WQXGA (2560 x 1600p) ;

da con risoluzione ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 750G ;

; GPU: Adreno 619 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 8MP con autofocus;

con autofocus; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: Wi-Fi ac, LTE, 5G Sub6 (a seconda del modello), Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen. 1 ;

; batteria: 10.090 mAh , con ricarica fino a 44,5W;

, con ricarica fino a dimensioni: 185,0 x 284,8 x 6,3mm ;

; peso: 608g ;

; colori: Mystic Black e Mystic Silver ;

e ; OS: Android 11 con One UI 3.1 ;

; Prezzo: 650€

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G: analisi

Il nuovo device ha subìto vari ritocchi per consentire un prezzo di lancio più aggressivo. Il display questa volta sarà di tipo TFT, quindi non mostrerà colori vividi ed i neri assoluti che solo un display OLED è in grado di fare. In compenso, le dimensioni generose da 12,4″ e la risoluzione 2K consentiranno comunque la fruizione di più applicazioni in contemporanea tramite modalità split screen. Il pieno supporto alla S Pen renderà questo tablet versatile per gli studenti, i quali potranno prendere appunti o disegnare direttamente sul display. L’enorme batteria da 10.090mAh garantirà un’autonomia di almeno 2 giorni grazie al SoC Snapdragon 750G meno potente. Come sistema operativo monta Android 11 con personalizzazione One UI 3.1. Da annoverare infine il supporto alla rete 5G, capace da fornire una velocità di navigazione ad internet altissima. Rimane da attendere l’arrivo per il mercato italiano.

Cosa ne pensate del nuovo tablet di Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!