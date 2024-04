Samsung Galaxy S24 FE: le novità sull’ultima “Fan Edition”

Samsung Galaxy S24 FE, in arrivo la versione “Fan Edition” del nuovo top di gamma con caratteristiche leggermente inferiori al modello base

Si intensificano le indiscrezioni sul Galaxy S24 FE, la versione “Fan Edition” del nuovo top di gamma di Samsung. Secondo le ultime informazioni, lo smartphone dovrebbe entrare in produzione di massa a breve, con un possibile lancio sul mercato previsto per il prossimo quadrimestre.

Samsung Galaxy S24 FE: caratteristiche tecniche

Dalle prime indiscrezioni, il Galaxy S24 FE dovrebbe riprendere in gran parte il design e le caratteristiche del modello base, con alcune differenze tecniche. Il processore dovrebbe essere l’Exynos 2400 in versione “plus” per il mercato globale, mentre per la variante coreana è previsto lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. La RAM dovrebbe ammontare a 8 GB (con possibili versioni da 12 GB) e lo spazio di archiviazione a 256 GB o 512 GB, entrambi di tipo UFS 4.0.

Per quanto riguarda il display, dovrebbe trattarsi di un AMOLED da 6,1 pollici, mentre la batteria dovrebbe mantenere la stessa capacità di 4500 mAh del modello base.

Samsung Galaxy S24 FE: comparto fotografico ancora incerto

Al momento non ci sono informazioni precise sul comparto fotografico del Galaxy S24 FE. Il Galaxy S23 FE monta una fotocamera anteriore da 10 MP e tre posteriori da 50 + 12 + 8 MP (principale + ultra grandangolare + tele), mentre il Galaxy S24 ha una fotocamera principale da 50 MP affiancata da una 12 MP con ottica ultra grandangolare e da un teleobiettivo da 10 MP.

Disponibilità

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul prezzo e sulla data di lancio del Galaxy S24 FE. Tuttavia, considerando le caratteristiche attese e il posizionamento della versione “Fan Edition”, è ipotizzabile un prezzo inferiore rispetto al Galaxy S24 standard, con un lancio previsto per il periodo successivo all’estate.

