Samsung Galaxy S23 x TOILETPAPER: annunciate le cover esclusive

Samsung Electronics Italia rinnova la collaborazione con TOILETPAPER, dando vita a una nuova gamma di cover ideate per i nuovi Samsung Galaxy S23

Samsung Electronics Italia rinnova la collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari nel 2010, dando vita a una nuova gamma di cover ideate per i nuovi smartphone flagship della serie Samsung Galaxy S23. Quattro le grafiche protagoniste delle cinque cover per i nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra – gli iconici rossetti rossi, i serpenti colorati, le rose selvagge e il gatto tra le nuvole – immagini irriverenti firmate TOILETPAPER, che ridisegnano il concetto di cover e trasformano lo smartphone in un accessorio unico, per catturare l’attenzione, sempre, con stile.

Samsung Galaxy S23 x TOILETPAPER: comunicazioni

Siamo entusiasti di annunciare la nostra seconda collaborazione con TOILETPAPER. Il loro approccio aperto e avanguardistico si sposa perfettamente con la nostra attitudine a innovare, a guardare fuori dai soliti schemi, come con la nuova serie Galaxy S23, con cui abbiamo voluto superare i limiti dell’esperienza mobile, ridefinendo il concetto di ciò che è possibile negli smartphone di fascia alta. Il design premium dei nuovi potenti smartphone insieme al mondo pop e ultra-colorato di TOILETPAPER daranno all’utente la possibilità di esprimere il proprio stile unico, senza limiti.

– Paolo Bagnoli, Head of MX Marketing and Retail di Samsung Electronics Italia.

Abbiamo sempre preferito che le nostre immagini finissero su oggetti di uso quotidiano piuttosto che in una Galleria d’Arte. Ora con Samsung le vediamo letteralmente nelle mani delle persone, mentre telefonano, scattano fotografie o fanno video dei loro momenti più divertenti. E siamo certi che a loro, cioè alle immagini, che ormai hanno una vita propria, piace moltissimo contribuire a dare un colore acceso alla vita di tutti i giorni.

– Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, fondatori di TOILETPAPER.

Samsung Galaxy S23 x TOILETPAPER: le cover



Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono i nuovi smartphone che reinventano l’esperienza della serie Samsung Galaxy S per le esigenze e gli stili di vita più disparati, amplificando le passioni e le esperienze quotidiane degli utenti. Dallo streaming al gaming, passando la creazione di contenuti, tutto è potenziato grazie al giusto mix di funzionalità per soddisfare le esigenze individuali. Questo implica una maggiore potenza per svolgere qualsiasi attività, versatilità della fotocamera per immortalare la scena perfetta, e display di varie dimensioni per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Galaxy S23 e Galaxy S23+ sono dotati della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, che consente agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata.

Galaxy S23 Ultra è il nuovo smartphone premium della serie Galaxy S. Dotato di un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione, consente agli utenti di sperimentare l’arte fotografica con esposizioni multiple o catturare una visione nitida della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW. Inoltre, grazie alla batteria di lunga durata da 5.000mAh e all’esclusiva “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” con la scheda grafica mobile più veloce del mondo, Galaxy S23 Ultra offre un’eccezionale esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie S.

Disponibilità e prezzo

Le cover firmate TOILETPAPER x Samsung sono disponibili a partire da oggi su Samsung.it e da fine marzo presso gli store online e offline delle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo di €34,90.

Le cover firmate TOILETPAPER x Samsung sono disponibili a partire da oggi su Samsung.it e da fine marzo presso gli store online e offline delle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo di €34,90.

Gli smartphone Samsung sono invece già disponibili nei migliori negozi e su Samsung.it a partire da €979 per Galaxy S23, €1.229 per Galaxy S23+ e €1.479 per Galaxy S23 Ultra.