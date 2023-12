Samsung Galaxy S23 FE: ora disponibile in Italia (con bundle)

Samsung Galaxy S23 FE, lo smartphone perfetto per la Generazione Z, arriva nel mercato italiano abbinato agli auricolari wireless Galaxy Buds FE

Samsung Italia annuncia la disponibilità sul mercato italiano di Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone della serie Galaxy S che, grazie all’iconico design, alla fotocamera professionale e alle prestazioni di gioco fluide, è progettato per migliorare la vita di tutti i giorni degli utenti. Galaxy S23 FE è disponibile in un bundle esclusivo con le nuove Galaxy Buds FE, che offrono un audio di qualità superiore grazie ai bassi potenti, che creano un suono profondo e intenso, e funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) che consentono di ascoltare meglio i suoni desiderati ed isolare i rumori esterni.

Samsung Galaxy S23 FE in Italia: caratteristiche principali

Galaxy S23 FE è stato progettato pensando alle esigenze della Generazione Z, che cerca dispositivi performanti e all’avanguardia. Fedele all’iconico design della serie S, è finalmente disponibile anche in Italia in diversi colori vivaci, consentendo agli utenti di scegliere le tonalità che meglio si adatta al loro stile. Con la sua fotocamera professionale da 50 MP con zoom ottico 3X, il display AMOLED 2X da 6,4 pollici e la batteria a lunga durata, questo smartphone offre prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Galaxy S23 FE è lo smartphone perfetto per coloro che desiderano creare contenuti straordinari, pronti per essere condivisi. Dopo il tramonto, la funzione Nightography di Galaxy S23 FE permette di scattare selfie e ritratti chiari con colori realistici anche in scarse condizioni di luce mentre, grazie alla modalità Pro è possibile scattare regolando la velocità dell’otturatore, l’apertura focale, l’ISO e numerose altre funzioni, per dare un tocco personalizzato ad ogni foto e video.

L’app Camera Assistant permette di perfezionare gli scatti e scegliere quali funzioni professionali attivare per ottenere un’esperienza fotografica completamente personalizzata, mentre gli strumenti di editing integrati basati sull’AI rendono Galaxy S23 FE un vero e proprio studio di editing a portata di mano. Per il gaming e lo streaming, il potente processore rende veloce e fluida ogni azione, per esperienze di gioco immersive e coinvolgenti.

Samsung Galaxy S23 FE in Italia: in bundle con Galaxy Buds FE

Per gli utenti che desiderano sperimentare per la prima volta i dispositivi flagship Galaxy, i nuovi FE rappresentano la combinazione perfetta per iniziare a vivere un’esperienza epica. Disponibili insieme nel bundle esclusivo, Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE offrono un’esperienza musicale completa, grazie ai bassi potenti e alle funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) degli auricolari wireless: gli utenti più giovani potranno quindi immergersi completamente nel loro mondo sonoro preferito.

Questo lancio si inserisce all’interno delle diverse partnership e sponsorizzazioni di Samsung con il mondo della musica, tra le quali quella con Spotify. Nel 2023, infatti, Samsung è sponsor globale di Spotify Wrapped, la funzione della piattaforma di streaming per la musica che, a fine anno, consente di accedere i dati relativi all’ascolto dei precedenti 12 mesi. Questa partnership unisce la potenza della tecnologia Samsung con la passione musicale degli utenti di Spotify, per regalare un’esperienza unica.

Dichiarazioni

“La Generazione Z è sempre alla ricerca di dispositivi innovativi e di alta qualità che possano soddisfare le loro esigenze in modo completo, che si rapportino in modo adeguato al loro stile dinamico”, ha dichiarato Niccolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia. “Con Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE, offriamo un’esperienza completa di connettività e musica, allo stesso tempo immersiva e coinvolgente e senza soluzione di continuità”.

Disponibilità

Il bundle Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE è disponibile dal 6 dicembre, a 739€ solo sullo shop Samsung.com, su Amazon e presso selezionati punti vendita di elettronica di consumo. Galaxy S23 FE è in vendita al prezzo di 719€, nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple presso operatori selezionati. Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ nelle varianti Graphite e White.

Che ne pensate del nuovo smartphone Samsung? Il vostro dispositivo è compatibile con il nuovo aggiornamento?