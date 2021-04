Samsung Galaxy S20 FE 4G con SoC Qualcomm: lancio in vista

E’in arrivo una nuova variante del Samsung Galaxy S20 FE 4G, dove troverà posto al suo interno uno Snapdragon 865 come processore

La nuova versione di Samsung Galaxy S20 FE 4G non si differenzierà in alcun modo dal punto di vista di design o hardware dagli altri omonimi già presenti sul mercato se non per il processore a bordo. Questa volta infatti non ci sarà più il SoC proprietario Samsung Exynos 990, bensì un Qualcomm Snapdragon 865 che sarà in grado di offrire elevate prestazioni ad un basso consumo energetico. Ne gioveranno in questo modo la batteria e le temperature interne del dispositivo. Il software che muoverà il telefono sarà anche in questo caso Android 10.

Samsung Galaxy S20 FE 4G: scheda tecnica

Display: Super AMOLED da 6,5″ FHD+ con refresh rate fino a 120Hz;

da con refresh rate fino a CPU: Qualcomm Snapdragon 865 ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 8MP ;

; fotocamera anteriore: 32MP ;

; connettività: 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, DeX wireless ;

; batteria: 4500mAh , ricarica inversa, alimentatore in confezione da 15W ;

, ricarica inversa, alimentatore in confezione da ; dimensioni: 159,8 x 74,5 x 8,4mm ;

; peso: 190g ;

; OS: Android 10 Samsung One UI 2.5;

prezzo: 670€

Samsung Galaxy S20 FE 4G: analisi

L’hardware di questo device, come già detto, rimane uguale alle altre versioni disponibili, ma il nuovo processore sarà più potente e meno energivoro, garantendo così un maggior numero di ore di utilizzo. La batteria da 4500 mAh può arrivare a coprire fino ad 1 giorno e mezzo circa di autonomia, a patto che non si stressi il dispositivo con applicazioni “pesanti” per il processore. Il connubio tra il SoC Snapdragon ed i 6GB o più di RAM (in base alla versione che si sceglie) garantiranno performance eccelse per una miriade di usi. La memoria ROM sarà poi di tipo UFS 3.1, la più veloce che si può trovare oggi su uno smartphone.

E’ importante segnalare che questo modello è privo del modem 5G. Ciononostante, il modulo 4G LTE permetterà comunque un’elevata velocità di navigazione ad internet. Parlando infine del pannello frontale, essendo un Super AMOLED da 6,5″ FHD+, offrirà colori intensi e neri più profondi di qualsiasi pannello LCD IPS. Sarà estremamente piacevole poter visualizzare su di esso contenuti video o gli scatti ottenuti dal modulo fotografico posteriore. Il sensore principale da 12MP fornirà foto di indubbia qualità, mentre l’obbiettivo frontale da 32MP, dovrebbe offrire (almeno per quanto c’è scritto sulla scheda tecnica) autoscatti migliori di qualunque altro smartphone appartenente a quella fascia di prezzo.

Cosa ne pensate della nuova versione del Samsung Galaxy S20 FE 4G? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!