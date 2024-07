Samsung Galaxy Ring ufficiale: a questo prezzo è veramente una rivoluzione dei wearable?

Durante l’evento Unpacked, Samsung ha presentato ufficialmente (con un prezzo abbastanza salato), il nuovo Samsung Galaxy Ring

Facendo seguito al primo annuncio durante il lancio dei Galaxy S24 e a una prima presentazione durante il MWC 2024, Samsung è tornata nuovamente sul palco durante l’evento Unpacked presentando, insieme al Galaxy Watch7 e al Galaxy Watch Ultra, il nuovo Samsung Galaxy Ring. Si tratta del primo anello intelligente dell’azienda che promette di rendere più comodo il monitoraggio dei parametri vitali e delle attività sportive.

Samsung Galaxy Ring, a questo prezzo è difficile da vendere

Il Samsung Galaxy Ring è un anello dall’aspetto semplice disponibile in tre finiture: nero, argento o oro. La sua superficie esterna in titanio è concava, una forma che dovrebbe aiutare a mitigare il disagio che può derivare dall’indossare anelli più spessi. Sebbene il Galaxy Ring sia più spesso della maggior parte degli anelli normali e non intelligenti, è notevolmente più sottile e leggero dell’Oura Ring di terza generazione. Il Galaxy Ring è disponibile nelle taglie dalla 5 alla 13, offrendo opzioni adatte alla maggior parte delle dita.

La scocca è realizzata in maniera tale da catturare la luce in modo interessante, dato che Samsung al momento offre solo opzioni lucide. Il design dovrebbe anche aiutare a mantenere la finitura dell’anello, poiché è un po’ difficile graffiare l’intero anello in una volta. Nel complesso, si tratta di un dispositivo dalla costruzione eccellente (buona fortuna a tentare di ripararlo in caso di problemi), tanto da essere certificato per l’impermeabilità fino a 10 ATM.

Il Samsung Galaxy Ring viene fornito con una custodia di ricarica in plastica trasparente che può fornire diverse ricariche complete aggiuntive per l’anello stesso. La custodia si ricarica tramite USB-C ed è dotata di un indicatore di ricarica circolare che si illumina per mostrare il livello di carica dell’anello.

Il focus principali col Galaxy Ring è il monitoraggio dei parametri vitali. L’anello è realizzato per essere più un dispositivo passivo che un fitness tracker da polso, raccogliendo informazioni sul sonno e sull’attività in background, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Samsung Health utilizza le informazioni raccolte da Galaxy Ring per formulare indicazioni sulla tua salute, offrendo un punteggio energetico che mira a quantificare la quantità di energia che dovresti avere a disposizione in un unico numero.

Nonostante sia particolarmente sottile, il Galaxy Ring è dotato di sensori per misurare la frequenza cardiaca, l’attività fisica, la temperatura cutanea e altro ancora. Disponibile nelle taglie dalla 5 alla 13, pesa tra 2,3 e 3 grammi. La durata della batteria nella dimensione 13 dovrebbe essere di circa una settimana, mentre le dimensioni più piccole contengono batterie più piccole che non durano altrettanto a lungo con una carica.

Disponibilità e prezzo del Samsung Galaxy Ring

Un po’ come fatto da Apple con il suo Vision Pro, anche Samsung purtroppo ha lanciato il Galaxy Ring in mercati selezionati e non a livello internazionale. Di fatto, nella prima ondata di disponibilità dell’anello, l’Italia non è compresa.

Detto ciò, Samsung ha aperto preordini da oggi, 10 luglio, con consegne stimate dal 24 luglio in “mercati selezionati” ad un prezzo di 399 dollari.

Cosa ne pensate di questa rivoluzione targata Samsung con il Galaxy Ring? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti legate al mondo tech.