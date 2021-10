Samsung Galaxy M52 5G: imminente l’arrivo in Italia

Sembrerebbe vicino l’arrivo anche nel nostro paese del nuovo Samsung Galaxy M52 5G, device con SoC Qualcomm Snapdragon 778G, display Super AMOLED da 6,7″ FHD+ e 6GB di memoria RAM estendibili virtualmente tramite tecnologia RAM Plus

Il nuovo smartphone medio gamma di Samsung è apparso da qualche giorno su Amazon ad un prezzo di 399 euro, ma a mancare all’appello è ancora la disponibilità per il nostro mercato, ma dovrebbe essere ormai prossima. Il Galaxy M52 5G avrà uno schermo da ben 6,7” di tipo Super AMOLED FHD+ con refresh rate fino a 120Hz, 6GB di memoria RAM che coadiuvano il SoC Qualcomm Snapdragon 778G ed una batteria che supporta la ricarica rapida a 25W.

Samsung Galaxy M52 5G: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: Super AMOLED da 6,7″ Infinity-O FHD+, refresh rate 120Hz ;

refresh rate ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 778G ;

; RAM: 6GB con supporto alla tecnologia RAM Plus (fino a +4GB di RAM virtuale);

con supporto alla tecnologia (fino a +4GB di RAM virtuale); ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS ;

; Batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore ultra grandangolare da 12MP + obiettivo macro da 5MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 32MP ;

; Dimensioni: 164,2 x 76,4 x 7,4mm ;

; Peso: 173g ;

; Colori: Blue, White, Black ;

; OS: Android 11

Samsung Galaxy M52 5G: analisi

Le dimensioni imponenti del display Super AMOLED da 6,7″ Infinity-O FHD+ potranno far gola a chi ama guardare sul proprio telefono i contenuti video ad esempio. Da sottolineare poi la frequenza di aggiornamento dello stesso fino a 120Hz per immagini più fluide durante lo scrolling delle pagine web oppure durante sessioni gaming ad esempio. Il SoC Qualcomm Snapdragon 778G insieme ai 6GB di RAM elargiranno potenza di calcolo in abbondanza per qualunque contesto d’uso. In merito a quest’ultima, c’è da dire che il Samsung Galaxy M52 5G supporterà la tecnologia RAM Plus, che consente di convertire parte dei 128GB di memoria ROM in memoria principale. Il limite massimo di espansione virtuale della RAM è fissato a 10GB.

A proposito della connettività, è equipaggiato con un modem 5G per assicurare la più alta velocità di download/upload dei propri file oltre che di navigazione web. Il modulo fotografico si compone di 3 obiettivi, con un sensore principale da 64MP per offrire scatti di buona qualità. La batteria da 5000mAh infine potrà alimentare questo smartphone per quasi 2 giorni, a patto ovviamente di non stressarlo con l’esecuzione di software troppo energivori. Sarà rilasciato con a bordo Android 11.

Cosa ne pensate di questo dispositivo marchiato Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!