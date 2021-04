Samsung Galaxy M42: annunciato ufficialmente

Sarà disponibile a partire dal 1 Maggio, ma solo per il mercato indiano, il nuovo smartphone Samsung Galaxy M42 i cui punti di forza verteranno su una capiente batteria e la compatibilità con le nuove reti 5G

La multinazionale sudcoreana si prepara al lancio del suo nuovo medio gamma, il Samsung Galaxy M42, smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,6″ HD+ con sensore di impronte digitali integrato e di un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. La batteria sarà il pezzo forte, in quanto grazie ai suoi 5000mAh dovrebbe riuscire a garantire più di un giorno di autonomia del dispositivo. Sulla scocca posteriore troverà posto un imponente modulo fotografico composto da ben 4 lenti. Il sensore principale sarà da 48MP.

Samsung Galaxy M42: scheda tecnica

La dotazione hardware del nuovo telefono Samsung è composta da:

Display: Super AMOLED da 6,6″ HD+ Infinity-U e sensore di impronte digitali integrato ;

da e ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 750G ;

; GPU: Adreno 619 ;

; RAM: 6GB/8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS2.1 espandibile tramite slot MicroSD fino ad 1TB (~1024GB);

per archiviazione interna di tipo UFS2.1 espandibile tramite slot fino ad (~1024GB); fotocamera posteriore: principale da 48MP principale, ISOCELL GM2, f/1.8 + ultra grandangolare da 8MP , f/2.2 + sensore di profondità da 5MP + macro da 5MP , f/2.4;

principale, ISOCELL GM2, f/1.8 + ultra grandangolare da , f/2.2 + sensore di profondità da + macro da , f/2.4; fotocamera anteriore: 20MP , f/2.2;

, f/2.2; connettività: 5G SA/NSA, WiFi 5 dual-band, Bluetooth 5, USB-C, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass ;

; batteria: 5000mAh con Adaptive Fast Charging a 15W ;

con Adaptive Fast Charging a ; dimensioni: 164,4 x 75,9 x 8,6mm ;

; peso: 190g ;

; colore: Prism Dot Black e Prism Dot Grey ;

; OS: Android 11 con One UI 3.1 ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~245€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~267€

Samsung Galaxy M42: analisi

Il nuovo dispositivo Samsung rappresenta il medio gamma per eccellenza, in quanto lo Snapdragon 750G abbinato con ben 6GB o più di memoria RAM (in base alla versione scelta in fase di acquisto) garantirà un’esperienza d’uso fluida e senza incertezze per la stragrande maggioranza delle applicazioni. Persino in ambito videoludico dovrebbe restituire performance più che soddisfacenti anche nei videogiochi che richiedono un hardware di un certo livello (ovviamente con dettagli grafici medio/bassi, non essendo comunque un gamingphone). L’ampio display Super AMOLED 6,6″ sarà purtroppo solo HD+, ma in compenso la tipologia di pannello restituirà colori accesi e neri profondissimi durante la fruizione di contenuti video o fotografie.

In merito a queste queste ultime, l’obbiettivo principale da 48MP dovrebbe offrire scatti discreti. Pur essendo un device che rientra nella fascia media del mercato smartphone, godrà del supporto alle reti 5G grazie alla presenza del rispettivo modulo. Ancora, il software di sistema poggerà su Android 11 con One UI 3.1. Parlando infine della batteria, quest’ultima avrà una capacità di 5000mAh, regalando così un’autonomia elevatissima, ovvero fino a 2 giorni con un utilizzo moderato. Concludendo, il prezzo di questo nuovo Galaxy M42 è più che adeguato rispetto alla sua componentistica interna.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di fascia media targato Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!