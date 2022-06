Samsung Galaxy F13: svelato ufficialmente

Sbarca in India il nuovo Galaxy F13 di Samsung, device di fascia medio-bassa con schermo da 6,6″ con risoluzione FHD+ e SoC Exynos 850 supportato da 4GB di memoria RAM espandibili (virtualmente). Vediamolo più nel dettaglio

Disponibile da oggi sul mercato indiano, il nuovo Samsung Galaxy F13 è uno smartphone dal design semplice dotato di un processore Exynos 850 coadiuvato da 4GB di RAM espandibile fino ad 8GB avvalendosi di una specifica funzione software. In merito memoria ROM, è disponibile nei tagli da 64GB o 128GB, espandibili comunque fino ad 1TB tramite scheda MicroSD. Il pannello frontale è un LCD da 6,6” con risoluzione FHD+ che ospita nella parte superiore superiore la fotocamera frontale da 8MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione.

Samsung Galaxy F13: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: Infinity-V 6,6″ FHD+ ;

; CPU: Exynos 850 ;

; RAM: 4GB espandibile tramite funzionalità software RAM Virtuale ;

espandibile tramite funzionalità software ; ROM: 64GB/128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD (max 1TB );

per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD (max ); Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + obiettivo di profondità da 2MP + sensore ultra grandangolare da 5MP ;

+ obiettivo di profondità da + sensore ultra grandangolare da ; Fotocamera anteriore: 8MP , f/2,0;

, f/2,0; Connettività: 4G LTE Dual SIM con switch automatico della connessione dati, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS ;

; Batteria: 6000mAh con ricarica rapida a 15W ;

con ricarica rapida a ; Colori: Waterfall Blue, Nightsky Green e Sunrise Copper ;

; OS: Android 12 con One UI Core 4.1 ;

; Prezzo versione 4GB RAM/64GB ROM: ~ 144 €;

€; Prezzo versione 4GB RAM/128GB ROM: ~156€

Samsung Galaxy F13: analisi

L’enorme schermo LCD da 6,6″ con risoluzione FHD+ consentirà una appagante visione di contenuti video grazie ai colori intensi offerti da questa tipologia di pannello. Non essendo un OLED, però, non godrà dei neri “assoluti”. Peccato, probabilmente una scelta voluta per mantenere basso il prezzo finale. In merito alle performance nude e crude, il chipset Exynos 850 insieme ai soli 4GB di memoria RAM non potrà certo fare miracoli. In merito alla capacità di quest’ultima, però, è possibile espanderla fino ad un massimo di 8GB extra avvalendosi della memoria ROM.

Il comparto fotografico posteriore si compone di soli 3 obiettivi e regalerà scatti di sufficiente qualità grazie al sensore principale da 50MP. La fotocamera frontale è da 8MP, abbastanza per offrire una qualità decente durante le videochiamate. È un device in grado di gestire le operazioni più leggere, e volendo, anche qualche videogame non troppo esoso in termini computazionali. In merito all’autonomia, la batteria da 6000mAh assicurerà un’autonomia di circa 2 giorni con un utilizzo anche con un utilizzo estremo. Il sistema operativo che lo muove è Android 12.

