Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro ufficiali: vi ricordano le AirPods?

Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro, rivoluzionandone il design e le caratteristiche

All’evento Galaxy Unpacked di oggi a Parigi, Samsung ha presentato due nuovi auricolari wireless: Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. Questi nuovi auricolari wireless saranno presto disponibili per il preordine nella maggior parte dei mercati, Italia compresa. Ma la cosa che salta subito all’occhio è la rivoluzione nel design rispetto ai modelli di passata generazione: stavolta Samsung ha preso ispirazione dalle Apple AirPods?

Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro assomigliano alle AirPods ma suonano meglio

I Galaxy Buds hanno sempre avuto un design senza stelo, ma questo cambia con Galaxy Buds 3 Pro e Buds 3: i nuovi auricolari ora hanno steli, che secondo Samsung è una risposta al feedback dei suoi clienti che preferiscono questo linguaggio di design (introdotto inizialmente da Apple con le AirPods). La cosa bella da vedere è che Samsung ha aggiunto il suo tocco unico a questo design altrimenti comune optando per un aspetto triangolare a lama che sembra super moderno ed elegante: questa integra Blade Lighting, minuscole strisce luminose su ciascun auricolare che si illuminano in base a ciò che sta facendo l’utente (servono anche come segnalazioni nel caso li si smarrisca di sera).

La vestibilità di entrambi i nuovi auricolari è comoda e sicura, anche se i Buds 3 hanno un design Open Type che si adatta maggiormente all’orecchio rispetto al design Canal Type (in-ear) dei Buds 3 Pro che si trova nell’orecchio e fornisce un migliore isolamento acustico.

In termini di qualità dell’ascolto, i modelli Pro includono dei driver a due vie di qualità più elevata, con tweeter planare e doppi amplificatori. Non manca poi la cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva in base ai dati raccolti dai microfoni integrati: questa sfrutta anche l’IA (poteva non mancare?) per migliorare il riconoscimento dei suoni, amplificare le voci e soffocare solamente i suoni fastidiosi.

Disponibilità a prezzi

A differenza del Galaxy Ring che inizialmente non arriverà in Italia, Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro sono disponibili sin da subito nel Bel Paese nei colori argento e bianco. I preordini iniziano oggi 10 luglio 2024 mentre la disponibilità effettiva è fissata nei negozi dal 24 luglio 2024. Il prezzo? I Galaxy Buds 3 costano 179 euro mentre i Galaxy Buds 3 Pro costano 249 euro.

Cosa ne pensate di questa scelta di Samsung nell’adottare un design simile alle AirPods con le nuove Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro?Inviateci i vostri commenti qui sotto e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti legate al mondo tech.