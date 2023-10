Samsung annuncia le Galaxy Buds FE: uscita, prezzo e specifiche!

Nel corso dell’ultimo evento Samsung sono stati svelati molti prodotti interessanti, fra cui le Galaxy Buds FE: scopriamo insieme tutti i dettagli fra uscita, prezzo e specifiche degli auricolari wireless più economici della famiglia Samsung

La famiglia dei prodotti FE (Fan Edition) di Samsung si allarga ulteriormente: il prodotto di punta, presentato durante l’evento di oggi, è ovviamente il nuovo smartphone Samsung S23 FE (tutti i dettagli qui), ma non è stata decisamente l’unica novità. Sono stati infatti svelati anche i nuovi auricolari, i Galaxy Buds FE. Si tratta del modello di auricolari wireless marcati Samsung più economici sul mercato, che offrono gran parte delle funzionalità tanto amate dai fan del brand, a un prezzo decisamente più basso. Tra le caratteristiche più importanti troviamo la cancellazione attiva del rumore (ANC), una forma piuttosto compatta e una durata della batteria decisamente importante. Quanto costano e quando saranno disponibili? Ve lo diciamo noi.

Samsung Galaxy Buds FE fra uscita prezzo e specifiche

I Galaxy Buds FE avranno un costo, nel mercato italiano, di 109€. Saranno disponibili nei colori bianco e nero, anche se il case di ricarica sarà disponibile solo in bianco (purtroppo). Gli auricolari arriveranno nel mercato italiano a partire dal 10 ottobre 2023 e arriveranno in una confezione che fornirà, oltre ovviamente alle cuffiette e al case di ricarica, anche un cavo di ricarica USB Type-C, tre paia di punte auricolari e un paio di alette per orecchio nella confezione.

I Galaxy Buds FE presentano una configurazione audio a singolo driver, insieme a tre microfoni su ciascun lato, supportano la connettività Bluetooth 5.2, così come i codec AAC, SBC e SSC. Possono passare automaticamente tra telefoni Galaxy, tablet e laptop, a seconda di quale dispositivo state utilizzando in quel momento. Come già detto, dispongono della cancellazione attiva del rumore (ANC) e di una Modalità Ambiente personalizzabile. Per quel che riguarda la durata della batteria, stando a quanto svelato da Samsung possono durare fino a 8,5 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore con il case di ricarica quando la cancellazione attiva del rumore è disattivata. Quando invece deciderete di attivarla, i Galaxy Buds FE durano fino a 6 ore con una singola carica e fino a 21 ore con il case di ricarica. Il case può essere ricaricato solo tramite la porta USB Type-C e non supporta la ricarica wireless.

E questo è tutto ciò che sappiamo sui nuovi Galaxy Buds FE: fra data d’uscita, prezzo in Italia e le specifiche tecniche, il prodotto è bello che pronto per uscire nel mercato. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia. A 360°!