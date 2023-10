Samsung annuncia i nuovi Galaxy Tab S9 FE: uscita, prezzo e specifiche!

Nel corso dell’ultimo evento Samsung sono stati svelati molti prodotti interessanti, fra cui i nuovi Galaxy Tab S9 FE: scopriamo insieme tutti i dettagli fra uscita, prezzo e specifiche

La famiglia dei prodotti FE (Fan Edition) di Samsung si allarga ulteriormente: il prodotto di punta, presentato durante l’evento di oggi, è ovviamente il nuovo smartphone Samsung S23 FE (tutti i dettagli qui), ma non è stata decisamente l’unica novità. Sono stati infatti svelati anche i nuovi tablet, i Galaxy Tab S9 FE. Disponibili in due varianti, anche se il modello sarà lo stesso: la prima (FE) avrà uno schermo da 10.9”, mentre la seconda (FE+) da 12.4”. La domanda che tutti vi starete facendo è la stessa: quanto costa e quando saranno disponibili? Ve lo diciamo noi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE fra uscita prezzo e specifiche

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G con 128GB di memoria avrà un prezzo di 629€, mentre la versione da 256GB avrà un prezzo di 699€. Questo vuol dire che la versione solo Wi-Fi dovrebbe essere in vendita ad un prezzo che varia dai 529€ ai 599€. Il Galaxy Tab S9 FE+ solo Wi-Fi con 128GB e 256GB di memoria costa rispettivamente 699€ e 799€. Per quanto riguarda i modelli 5G con le stesse configurazioni di memoria, avranno un costo di 799€ e 899€. Tutti i modelli saranno disponibili, così come i nuovi auricolari della stessa linea, a partire dal 10 ottobre prossimo.

Qualche caratteristica interessante: questa nuova linea di tablet Fan Edition sarà la prima di Samsung ad essere dotata di resistenza alla polvere e all’acqua. Dotati di chip Exynos 1380, sono forniti con una S Pen e promettono fino a 20 ore di riproduzione video con una sola carica. Eseguono l’interfaccia utente One UI 5.1.1 e supportano DeX, ma solo sul dispositivo. Saranno dotati anche di una fotocamera frontale ultra-wide da 12MP con capacità di auto-inquadratura e la tecnologia Vision Booster per i display TFT LCD, che consente una migliorata precisione dei colori in diverse condizioni di illuminazione.

E questo è tutto ciò che sappiamo sui nuovi Galaxy Tab S9 FE: fra data d’uscita, prezzo in Italia e le specifiche tecniche, il prodotto è bello che pronto per uscire nel mercato. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia. A 360°!