Redmi Smart Band 2: a tutto fitness con la nuova band Xiaomi

Da oggi disponibile il nuovo wearable by Xiaomi, Redmi Smart Band 2, che fa il suo ingresso nel mercato italiano al prezzo di 34,99€

Xiaomi annuncia oggi l’arrivo in Italia di un nuovo dispositivo nella sua offerta wearable: Redmi Smart Band 2, la miglior alleata per monitorare la propria salute e le sessioni di fitness. Dotata di più di 30 diverse modalità di allenamento, di cui 10 dedicate ai principianti, Band 2 è il device perfetto per gli amanti dello sport. Vediamo ora le principali caratteristiche tecniche della nuova fitness band.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: caratteristiche

L’ampio schermo TFT dinamico da 1,47” garantisce un’ottima esperienza visiva, vantando una scelta tra oltre 100 quadranti personalizzabili e un’esperienza d’uso confortevole, grazie a un design leggero e facile da indossare, assicurato da un corpo ultrasottile di soli 9,99mm, perfetto per accompagnare qualsiasi movimento.

Band 2 offre anche funzioni complete di monitoraggio della salute che vanno dal rilevamento della SpO2 e della frequenza cardiaca giornaliera, fino al monitoraggio avanzato del sonno. Assicura 14 giorni di autonomia e una certificazione di resistenza all’acqua pari a 5 ATM, in modo che anche gli appassionati di nuoto possano tenere monitorato il proprio ritmo.

Redmi Smart Band 2: scheda tecnica

Display : TFT dinamico da 1,47”

: TFT dinamico da 1,47” Sensoristica : accelerometro, giroscopio, sensore per il rilevamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue

: accelerometro, giroscopio, sensore per il rilevamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue Autonomia : fino a 14 giorni

: fino a 14 giorni Spessore : 9,99mm

: 9,99mm Colorazioni : Bianco e Nero

: Bianco e Nero Funzionalità: battito cardiaco, ossigeno nel sangue, monitoraggio avanzato del sonno, 30 modalità di allenamento, widget e watchfaces personalizzabili, resistenza fino a 5 ATM

Disponibilità e prezzo

La nuova Redmi Smart Band 2 sarà in vendita dal 3 febbraio su mi.com, Mediaworld e Amazon. Il prezzo è di 34,99€ nelle colorazioni bianco e nero, perfette per essere sfoggiate in ogni occasione. Avete intenzione di acquistare la nuova Redmi Band 2? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!