Redmi Note 11 Pro Plus 5G: un top di gamma da non perdere?

Il nuovo Redmi Note 11 Pro Plus è uno smartphone con specifiche di fascia alta che viene proposto però ad un prezzo da medio gamma. Sembra proprio un occasione da non perdere!

La serie Redmi era stata inizialmente creata per portare sul mercato dispositivi di fascia medio-bassa a prezzi altamente competitivi. Con il tempo però il successo di questi smartphone ha permesso di creare modelli sempre più raffinati. E oggi possiamo goderci modelli come questo Redmi Note 11 Pro Plus che sono dei “quasi-top di gamma” dal punto di vista delle specifiche con pochissime rinunce da fare ed un prezzo molto competitivo. Vediamo i dettagli.

Redmi Note 11 Pro Plus: le caratteristiche

Partiamo subito dell’hardware. Sotto lo scocca troviamo un SoC MediaTek Dimensity 920 che vanta otto core funzionanti fino a 2.5 GHz realizzati a 6 nm e una GPU Adreno 619. Non si tratta del SoC più potente in commercio, ma per tutte le esigenze quotidiane come social, posta, navigazione web e gran parte dei giochi andrà più che bene. Abbiamo anche a disposizione fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di massa. L’esperienza di gioco è anche potenziata da un attuatore lineare per un feedback più preciso e dalla tecnologia LiquidCool per un raffreddamento migliore anche sotto stress.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G è il primo smartphone Redmi Note dotato di 120W ricarica, in grado di caricare l’enorme batteria da 5000 mAh al 100% in soli 15 minuti. Si tratta di quasi il doppio di quello che riesce a fare Realme GT 2 Neo, sempre con batteria da 5000 mAh ora ma con ricarica rapida a 65 W. Stessa cosa vale ad esempio per Samsung M20 che non riesce a caricare la sua batteria da 5000 mAh così in fretta.

Un dispositivo multimediale

La parte più bella di Redmi Note 11 Pro Plus però è forse il lato multimediale. Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ con una gamma di colori DCI-P3, questo nuovo smartphone riproduce le immagini con estrema accuratezza, colori sgargianti e dettagli nitidi. Con la frequenza di aggiornamento elevata pari a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, avremo un display fluido è molto reattivo. Una funzionalità utilissima nei giochi. Dotato di sensori di luminosità ambientale a 360 gradi e un display Sunlight da 1200 nits, il dispositivo è in grado di adattare la luminosità per una visualizzazione ottimale in ogni condizione, mentre la modalità di lettura garantisce il comfort degli occhi. Redmi Note 11 Pro+ 5G offre anche un sistema audio di prima categoria grazie agli altoparlanti stereo realizzati in collaborazione con JBL, compatibili con Dolby Atmos. Grazie ad un display spettacolare ed un audio di prima categoria, potremo goderci film, serie TV e giochi senza remore.

Altro aspetto interessante sono le fotocamere. Abbiamo sul retro la rodata configurazione a tre sensori. Quello principale da 108 MP (Samsung HM2) con pixel binning 9-in-1 per catturare più luce perdendo parte della risoluzione. Grazie all’ampia apertura f/1,9e la doppia ISO nativa, potremo scattare foto anche in condizioni di luminosità difficile. Abbiamo poi un’ottica grandangolare con FOV da 118° su sensore da 8 MP. Infine chiude il cerchio una fotocamera macro da 2 MP. Grazie all’elevata risoluzione da 108 MP, potremo anche croppare le foto quasi senza perdere nitidezza. Inoltre girare video con Redmi Note 11 Pro Plus è davvero semplice ed immediato. Anche con la fotocamera anteriore da 16 MP per realizzare splendidi VLOG e selfie.

Anche la connettività è una tra le migliori in circolazione. Infatti è uno dei pochi smartphone che ancora offrono un jack da 3.5 mm per le cuffie. Non manca ovviamente la porta USB-C e il supporto alle tecnologie 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1 ed NFC. Abbiamo anche un trasmettitore IR per utilizzarlo come telecomando di TV, condizionatori e altri elettrodomestici. Chiude il cerchio uno slot per l’espansione della memoria. Redmi Note 11 Pro Plus infine offre un sensore di impronte sul lato, di facile accesso quando si prende in mano il dispositivo.

Prezzo

Lo smartphone è acquistabile su AliExpress a partire da 349 euro per la versione 6+128 GB che salgono a 449 euro per la 8+256 GB. Si tratta di prezzi più che onesti per le specifiche che vengono offerte! Ricordiamo che Redmi Note 11 Pro Plus non è un upgrade di Redmi Note 10 Pro Plus, ma un modello che lo affiancherà sul mercato. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!