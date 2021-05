Redmi Note 10 Ultra: svelata la sua esistenza

Stando ad una fotografia diffusa in rete alcune ore fa, sembrerebbe che il Redmi Note 10 Ultra dell’azienda cinese Xiaomi sia sul trampolino di lancio

Probabilmente è stato frutto di una svista, ma quel breve lasso di tempo in cui sul sito ufficiale Xiaomi è apparso il nuovo Redmi Note Ultra 10 è bastato affinché fosse fotografato e diffuso a macchia d’olio sul web. Tramite questa foto sono emerse anche le prime informazioni sulla presunta dotazione hardware del device.

Redmi Note 10 Ultra: scheda tecnica (NON ufficiale)

Potenzialmente il nuovo prodotto cinese sarà costituito da:

Display: AMOLED da 6,53″

da CPU: SoC MediaTek Dimensity 1100 ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB/256GB ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; prezzo: ~228€

Redmi Note 10 Ultra: analisi

Se dovesse essere confermata la scheda hardware dello smartphone, si tratterà di un prodotto di fascia media capace di fornire prestazioni discrete per qualsiasi tipologia di utilizzo. Ciò che risalta maggiormente è la capacità della batteria, da 5000mAh che dovrebbe garantire almeno un paio di giorni di autonomia considerando anche che il display sarà un AMOLED da 6,53″, quindi una tipologia di pannello non troppo energivora per sue caratteristiche intrinseche. La batteria supporterà inoltre la ricarica rapida a 33W. Il SoC MediaTek Dimensity 1100 insieme ai 6GB/8GB di memoria RAM dovrebbe assicurare ottime performance anche nell’uso di applicazioni videoludiche di un certo livello oltre ad un multitasking solido. Stando sempre alle informazioni emerse, è molto probabile che saranno disponibili diverse configurazioni con più o meno memoria RAM/ROM. Sul comparto fotografico si sa poco, ma dalle foto è emerso che sarà costituito da 3 sensori. Resta solo da aspettare la presentazione ufficiale che dovrebbe tenersi il prossimo 26 Maggio.

