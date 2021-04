Redmi K40 Gaming Edition: annuncio ufficiale

Redmi ha presentato per il mercato cinese il suo nuovo smartphone da gaming, il Redmi K40 Gaming Edition. Sarà disponibile anche una versione dedicata al leggendario Bruce Lee

Sarà in vendita al momento solo in Cina il nuovo device di Redmi, che andrà ad ampliare la gamma K40 con il suo Redmi K40 Gaming Edition. I punti di forza saranno il SoC MediaTek Dimensity 1200 ed il display da 6,67″ FHD+ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. Troverà spazio poi una batteria più capiente, dei tasti dorsali dedicati da poter configurare secondo le proprie esigenze ed infine un sistema di dissipazione del calore studiato su misura per l’hardware prestante che monta.

Redmi K40 Gaming Edition: scheda tecnica

All’interno dello smartphone trovano posto:

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz , frequenza campionamento touch 480 Hz, HDR10+, MEMC, DCI-P3, luminosità massima 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5;

da e refresh rate fino a , frequenza campionamento touch CPU: MediaTek Dimensity 1200 , CPU octa-core max 3 GHz con processo produttivo a 6 nm;

, con processo produttivo a 6 nm; GPU: Arm Mali-G77 MC9 ;

; RAM: 6GB/8GB/12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: sensore principale da 64MP con apertura f/1,65 + ultra grandangolare da 8MP , f/2,2 + telemacro da 2MP , f/2,4;

con apertura f/1,65 + ultra grandangolare da , f/2,2 + telemacro da , f/2,4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS dual band, Beidou, Galileo, Glonass, NavIC, sensore IR ;

; batteria: 5065 mAh con ricarica rapida 66W ;

con ricarica rapida ; dimensioni: 161,94 x 76,93 x 8,3mm ;

; peso: 205g ;

; colori: nero, argento e bianco + un’edizione speciale dedicata a Bruce Lee di colorazione giallo e nero ;

; OS: MIUI 12 basata su Android 11;

Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~255€;

Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~280€ ;

; Versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~306€ ;

; Prezzo versione da 12GB RAM/128GB ROM: ~306€ ;

; Prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM: ~344€ ;

; Versione Bruce Lee Edition (12GB RAM/256GB ROM): ~357€

Redmi K40 Gaming Edition: analisi

La scheda tecnica parla da sola, è un telefono di fascia medio/alta capace di offrire prestazioni in gaming di alto livello. Il SoC MediaTek Dimensity 1200 insieme ai 6GB ed oltre di RAM di tipo LPDDR5 (tra le più veloci) renderanno questo device adatto in qualsiasi circostanza. L’enorme display AMOLED da 6,67″ agevolerà l’utilizzo di più applicazioni a schermo condiviso sul telefono nonché il multitasking di esse grazie alle veloci memorie RAM. La memoria ROM, che parte da 128GB di tipo UFS 3.1 permetterà un’alta velocità di avvio delle app installate. E’ importante poi sottolineare che il sistema operativo a bordo poggerà su MIUI 12 basata su Android 11 e che supporterà le reti 5G grazie alla presenza del relativo modem.

Saranno presenti poi un tasto per la rilevazione delle impronte digitali e 2 tasti dorsali da poter sfruttare durante l’uso di applicazioni videoludiche. Non è scontata poi la presenza di un modulo IR da poter programmare secondo le proprie esigenze (ad esempio per controllare la propria TV in mancanza del suo relativo telecomando). Tra le colorazioni che si potranno scegliere troverà posto anche quella dedicata a Bruce Lee, caratterizzata da livree giallo/nere che renderanno il prodotto estremamente accattivante (o pacchiano, a seconda dei gusti). La batteria da 5000 mAh inoltre dovrebbe riuscire a garantire un’autonomia di almeno 1 giorno e mezzo, a patto che non si stressi eccessivamente il telefono con videogiochi particolarmente complessi. Citando infine il comparto fotografico, il modulo posteriore da 64MP dovrebbe offrire scatti di buona qualità.

