Redmi 13C: arriva ufficialmente in Italia

Xiaomi annuncia l’arrivo nelle prossime settimane sul mercato italiano di Redmi 13C, il device in grado di offrire eccezionali esperienze fotografiche e di intrattenimento, pensato per soddisfare le esigenze creative della generazione Z.

Redmi 13C in Italia: design e display

Lo smartphone è dotato di un profilo eccezionalmente sottile di 8,09mm, con un design piatto e alla moda, e con un look elegante che si riflette in colorazioni ispirate alla natura: Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Redmi 13C è inoltre dotato di uno straordinario display da 6,74” con un refresh rate da 90Hz per un’esperienza visiva fluida, accattivante e confortevole.

Non manca il comfort visivo con un display LCD, dotato di DC viewing e di certificazione TÜV per la tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Redmi 13C in Italia: fotocamere

Redmi 13C potenzia l’esperienza fotografica per soddisfare tutte le esigenze per la creazione di contenuti social grazie ai miglioramenti lato hardware e software.

È dotato di una tripla fotocamera da 50MP e di una fotocamera frontale da 8MP, che non solo garantisce ritratti e autoscatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione, ma offre inoltre un notevole miglioramento del 34,9% nella velocità di scatto in modalità notturna, sia per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione che per la registrazione di video. Inoltre, offre 10 filtri filmCamera e opzioni di film frame, fornendo agli utenti ampie possibilità creative.

Redmi 13C in Italia: hardware

Dotato di un potente processore octa-core MediaTek Helio e ottimizzato con sistema operativo MIUI 14, Redmi 13C offre prestazioni fluide perfette per il gioco e la visione di video, supportando al contempo fino a 1TB di storage espandibile. Una nuova e innovativa soluzione di memoria offre fino a 8GB di RAM aggiuntivi agli 8GB di estensione di base, per un totale di 16GB.

L’enorme batteria da 5000mAh (typ) assicura infine un utilizzo duraturo ad alte prestazioni e dispone di una porta USB Type-C aggiornata che supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) da 18W per restare sempre in movimento.

Disponibilità

Redmi 13C sarà disponibile sullo store ufficiale a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre, nelle colorazioni Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green e in due varianti di memoria:

6GB+128GB, a partire da 159,90 €

€ 8GB+256GB, a partire da 179,90€

Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti