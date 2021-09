Redmi 10 Prime: svelato ufficialmente

La società cinese ha reso noto l’arrivo, al momento solo per il mercato indiano, del nuovo Redmi 10 Prime, smartphone di fascia entry level dotato di un display da 6,5″ FHD+ ed una enorme batteria da 6000mAh

Il nuovo device Redmi 10 Prime mira a conquistare la fascia bassa del mercato grazie principalmente alla sua batteria da 6000mAh ed al suo comparto fotografico. Quest’ultimo infatti è composto da 4 obiettivi, con il sensore principale da 50MP “racchiuso” da una linguetta argentata. Il sistema operativo adottato per questo smartphone è Android 11 con interfaccia MIUI 12.5 e sarà disponibile in 2 diversi tagli di memoria RAM/ROM con un prezzo di partenza di 145€ circa.

Redmi 10 Prime: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,5″ FHD+ (2400 x 1080p) e refresh rate fino a 90Hz, 400nits, Corning Gorilla Glass 3 ;

da e refresh rate fino a ; CPU: MediaTek Helio G88 ;

; GPU: ARM Mali-G52 ;

; RAM: 4GB/6GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 64GB/128GB eMMC 5.1 espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB ;

espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: principale da 50MP , ottica f/1.8 + grandangolare da 8MP , ottica f/2.2 + obiettivo macro da 2MP + lente profondità da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.8 + grandangolare da , ottica f/2.2 + obiettivo macro da + lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, jack audio da 3.5mm, radio FM, sensore infrarossi, sensore per le impronte laterale ;

; batteria: 6000mAh con ricarica rapida a 18W ;

con ricarica rapida a ; dimensioni: 161,95 × 75,57 × 9,56mm ;

; peso: 192g ;

; colori: Phantom Black, Astral White ;

; OS: Android 11 con MIUI 12.5 ;

con ; Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: ~145€;

Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~170€

Redmi 10 Prime: analisi

La componentistica interna mette in chiaro come nonostante si tratti di un prodotto economico potrà comunque fornire prestazioni discrete per le attività di tutti i giorni, quali navigazione web, utilizzo di applicazioni di messaggistica o fruizione di contenuti video. Riguardo questi ultimi, lo schermo LCD IPS da 6,5″ consentirà una visione soddisfacente di fotografie o filmati proprio grazie alle generose dimensioni del pannello. Il SoC MediaTek Helio G88 insieme ai 4GB o più di memoria RAM garantiranno una certa fluidità del sistema durante l’esecuzione di App quali Facebook, Instagram o Linkedin. Anche i videogiochi non eccessivamente complessi potranno essere eseguiti con scioltezza, merito anche del refresh rate del display che arriva a 90Hz.

A proposito del comparto fotografico, l’obiettivo principale da 50MP dovrebbe, almeno sulla carta, offrire scatti di discreta fattura. La fotocamera anteriore invece si ferma ad 8MP, sufficienti per le videochiamate. Parlando del pezzo forte di questo smartphone, ovvero la batteria, questa ha una capacità di 6000mAh e dovrebbe assicurare in media 2 giorni di utilizzo. Infine si segnala la presenza sia di un comodo jack audio da 3.5mm per il collegamento di cuffie cablate e di un sensore ad infrarossi, utile ad esempio per comandare il proprio televisore o condizionatore (scaricando apposite App).

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di Redmi? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!