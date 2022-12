REDMAGIC: rilasciato in Cina il nuovo 8 Pro il 26/12/22

L‘azienda nubia ha rilasciato il nuovo REDMAGIC 8 Pro soprannominato “Il re delle prestazioni” in Cina il 26 Dicembre. Dall’azienda è stata annunciata anche la versione internazionale a breve in arrivo

Nelle ultime ore, nubia (qui per visitare il sito dell’azienda) ha presentato il nuovo REDMAGIC 8 Pro, soprannominato “The King of Performance”. È alimentato da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Red Core 2 con LPDDR5 x e UFS 4.0 per una performance forte e duratura. Insieme al primo schermo pieno OLED a cornice ultra stretta del settore e la seconda generazione della fotocamera sotto il display. Il design delle due edizioni si ispira a uno stile “Hardcore Mech” con linee del corpo robuste per un aspetto aggressivo, semplice e futuristico. Il “Dark Blade Warrior” ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria dati, mentre Specter Warrior Edition ha 16 GB di RAM e 512 GB di memoria dati.

Dettagli sul nuovo REDMAGIC 8 Pro di nubia

L’ultima evoluzione del software, REDMAGIC OS 6.0, integra più dispositivi e piattaforme. REDMAGIC è in grado di proiettare in modalità wireless 120Hz con latenza quasi zero su un PC. È compatibile con i televisori via HDMI e USB e può essere collegato ai monitor con cavi di tipo-C. Durante la conferenza, nubia ha anche rivelato il nuovo logo di REDMAGIC per incarnare la sua continua e costante evoluzione nel diventare più che un prodotto, più di uno smartphone da gioco, ma l’attrezzatura giusta per i giocatori. Riprogettato pensando ai fan. Il nuovo logo si adatta a una nuova tavolozza di colori con una struttura più definita e rimodellata per dare ai giocatori la possibilità di “vincere più giochi” e non solo.

REDMAGIC 8 PRO di nubia offre prestazioni potenti e durature con Snapdragon 8 Gen 2

Rispetto alla generazione precedente, il chip Snapdragon 8 Gen 2 di REDMAGIC 8 Pro offre una velocità di picco di 3,2 GHz. Un miglioramento del 37% nell’efficienza energetica della CPU ed un miglioramento del 42% nelle prestazioni della GPU. Ed ancora un miglioramento delle prestazioni della GPU e un’efficienza energetica superiore del 50%. Lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm è più veloce del 100%, con memoria LPDDR5x e ROM fino a 512 GB. UFS 4.0 per prestazioni di lunga durata, con un punteggio Antutu di 1348653. Per un’esperienza di gioco più intuitiva, è presente anche un chip di gioco dedicato aggiornato “Red Core 2”, in grado di regolare in tempo reale i grilletti delle spalle, le vibrazioni, il tocco e gli effetti sonori.

REDMAGIC 8 PRO di nubia: prestazioni quasi perfette con frame rate epici

Grazie all’aggiornamento della GPU di REDMAGIC 8 Pro, il rapporto di efficienza energetica del dispositivo è aumentato del 20% e la durata della batteria da 6000 mAh è aumentata di oltre il 20%. Per quanto riguarda la cache e il display, entrambi elaborano le immagini in modo sincrono e istantaneo chiamando il buffering a quintuplo della GPU Magic quando un’immagine deve essere visualizzata. Questa tecnologia, che fa parte del “cube performance optimizer” (CPO), compensa i frame rate di gioco senza aumentare il consumo energetico per un’esperienza di gioco più stabile.

Altri miglioramenti del CPO consistono in tre trigger basati sulle interazioni dell’utente senza aumentare il consumo energetico. In primo luogo, in assenza di interazione da parte dell’utente, il trigger di interazione può ridurre automaticamente i livelli di consumo della batteria. L’attivazione della scena può ottimizzare le prestazioni quando viene rilevata la riproduzione di video e l’interazione di gioco. Infine, l’attivazione render trigger può attivare la GPU per migliorare la stabilità dei fotogrammi di gioco.

ICE 11: il nuovo sistema di raffreddamento con ventola incorporata

Questo dispositivo vanta un sistema di raffreddamento a dissipazione di calore migliorato che impiega dieci strati di materiali per la dissipazione del calore. Tra cui l’iconica turboventola integrata da 20.000 giri al minuto di nubia con luci RGB per l’edizione trasparente. Le pale della ventola turbo di Nubia hanno la forma di pinne di squalo con lame ultrasottili da 0,1 mm che possono ridurre la temperatura di altri 2,7°C, il rumore di 4dB e aumentare il volume del flusso d’aria del 35%.

Con questo nuovo dispositivo di punta, nubia ha brevettato la nuova piastra di raffreddamento a liquido “3D Icing Vapor Chamber” (VC). Aggiunta sotto lo schermo, la nuova VC combina diverse forme e dimensioni tridimensionali per massimizzare l’efficienza dello spazio. Di conseguenza, il suo volume ha raggiunto il livello più alto del settore, pari a 2068 mm3 e l’efficienza di conduzione del calore è migliorata del 600% rispetto ai modelli precedenti. La struttura di dissipazione del calore integrata nel decimo strato è una delle più efficienti del settore per quanto riguarda la dissipazione del calore. Con una temperatura massima della fusoliera di 41,70°C. I suoi dieci strati sono costituiti da:

piastra di raffreddamento a liquido 3D Icing VC

grafene sotto lo schermo

ventola centrifuga ad alta velocità a pinna di squalo

una presa d’aria

e un telaio centrale in alluminio con l’uso di materiali di terre rare con caratteristiche ultra-morbide e di resistenza al calore

con caratteristiche ultra-morbide e di resistenza al calore foglio di rame sotto lo schermo

gel ad alta conducibilità termica ,

, grafene composito e foglio di rame superconduttore.

Cornice ultra stretta per un vero schermo intero con UDC di seconda generazione

L’ultimo dispositivo di punta di Nubia ha un rapporto schermo/corpo del 93,7% grazie alla fotocamera AMOLED da 6,8 pollici con la prima fotocamera OLED a schermo intero nel settore dei giochi mobili. Inoltre, con 1,48 mm di cornici strette a destra e a sinistra, 2,28 mm per la cornice inferiore (mento) e 1,68 mm per la cornice superiore (fronte). le cornici sono le più sottili possibili. La seconda generazione di UDC presenta tre miglioramenti principali. In primo luogo, la prima tecnologia di pilotaggio indipendente dei pixel, in cui ogni pixel è controllato in modo indipendente, migliorando ulteriormente la nitidezza dello schermo. Poi c’è un miglioramento del circuito trasparente dell’UDC e del circuito dello schermo. Utilizza un innovativo circuito trasparente tra l’UDC e lo schermo per creare un effetto di trasparenza. L’ultimo miglioramento apportato al chip UDC Pro è l’ottimizzazione dell’algoritmo che gli permette di raggiungere un’alta risoluzione di 400 PPI. Come parte dei miglioramenti, anche la fotocamera primaria è stata aggiornata integrando la fotocamera Samsung GN5 per offrire 50 megapixel per immagini straordinarie e video cristallini.

Sistema operativo aggiornato con Mora, la mascotte di REDMAGIC con Design ispirato ai mecha

Dispositivo pronto per il combattimento, l’edizione Specter Warrior di REDMAGIC 8 Pro è caratterizzata da un design mecha. Con linee dall’aspetto duro ed eleganti dettagli estetici che evocano un senso di profondità e di spazio. Al contrario, il Dark Blade Warrior intreccia la sua bellezza tra strati di luce e ombra creati dal vetro lucido. Entrambi i dispositivi sono forniti con caricabatterie standard 165W e altri accessori. REDMAGIC 6.0 è il primo host virtuale su smartphone di punta per lo streaming in diretta di giochi con “XR Labs”. Per diventare l’assistente virtuale che ricorda agli utenti le attività quotidiane, le chiamate e per essere presente in sfondi dinamici, anche in realtà aumentata. Offre agli appassionati un’esperienza fluida e coinvolgente non solo quando si gioca, ma anche quando si trasmettono filmati, si partecipa a videochiamate e altro ancora.

Alte prestazioni

REDMAGIC 8 Pro è uno smartphone da gioco per l’uso quotidiano, grazie all’ottimizzatore di prestazioni cube che consente di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati. È inoltre dotato di una fotocamera primaria aggiornata con GN5 Samsung e potenti altoparlanti doppi ultra-lineari con 1216 +1115 K che hanno ottenuto la certificazione audio Snapdragon per la qualità del suono in cuffia. Di conseguenza, gli appassionati possono ora godere di una qualità audio senza perdita di dati a 96KHz, rendendo il REDMAGIC 8 Pro il re della musica. REDMAGIC 8 Pro è il re delle alte prestazioni.

REDMAGIC 8 Pro di nubia: caratteristiche principali

Ventola integrata con luci RGB per REDMAGIC 8 Pro Specter Warrior

per REDMAGIC 8 Pro Specter Warrior batteria a doppia cella da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 165 W di ricarica rapida fino a 165W e può essere caricata completamente in 13 minuti.

che supporta la ricarica rapida fino a 165 W di ricarica rapida fino a 165W e può essere caricata completamente in 13 minuti. Sensore di impronte digitali su schermo ultrasottile di settima generazione con funzione di rilevamento della frequenza cardiaca

con funzione di rilevamento della frequenza cardiaca Fotocamera anteriore UDC 1600W

Fotocamera principale posteriore 5000W + 200W macro + 800W grandangolo Samsung

GN5 4000W fotocamera principale super-sensibile

Dimensioni: 163,98×76,35×8,9mm, 228g

Connettività: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11b/g/n/ ac /ax (dual-band 2.4G\5G) 4*4mimo, design a 9 antenne, doppia scheda 5G dual-pass.

4*4mimo, design a 9 antenne, doppia scheda 5G dual-pass. 3 microfoni, doppio PA intelligente , DTS Ultra X, jack per cuffie da 3,5 mm, vibrazione stereo con doppio motore lineare sull’asse X.

, DTS Ultra X, jack per cuffie da 3,5 mm, vibrazione stereo con doppio motore lineare sull’asse X. Design estetico classico per il gioco con striscia luminosa RGB a 16,8 milioni di colori con 4096 luminosità regolabile per REDMAGIC 8 Pro Dark Blade Warrior

con 4096 luminosità regolabile per REDMAGIC 8 Pro Dark Blade Warrior Wi-Fi 7

REDMAGIC Studio è in grado di trasmettere a distanze lunghissime , fino a 30 metri, e supporta trasmissioni fino a 4K

, fino a 30 metri, e supporta trasmissioni fino a 4K Accessori: impugnature da gioco, tastiera, mouse, tappetino per mouse, auricolari e custodia protettiva.

Disponibilità in Cina

In Cina il lancio del prodotto e il preordine sono partiti dal 26 Dicembre 2022 e l’apertura delle vendite è prevista per oggi, 28 Dicembre 2022 con un prezzo di partenza di 3999 ¥. Per la versione globale di REDMAGIC 8 Pro, si attendono conferme. L’annuncio dovrebbe essere confermato tra il 16 Gennaio 2023 ed il 28 Gennaio 2023 con apertura delle vendite a Febbraio 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo REDMAGIC 8 Pro di nubia ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).