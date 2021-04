Realme X7 Pro Extreme Edition: annuncio ufficiale

La società cinese ha appena svelato l’esistenza del Realme X7 Pro Extreme Edition. Il nuovo smartphone va a rappresentare il modello di punta della serie X7. Scopriamo tutti dettagli

E’ odierno l’annuncio del nuovo Realme X7 Pro Extreme Edition, dispositivo dotato di un display dal bordo curvo da 6,55″ e di hardware superiore alle versioni X7 ed X7 Pro. Troviamo infatti un SoC Dimensity 1000+ (lo stesso che si trova a bordo dell’X7 Pro), un modulo fotografico posteriore triplo da 64MP nonché una batteria molto capiente da 4500 mAh con ricarica rapida da 65W. Purtroppo questo smartphone non sarà disponibile alla vendita per il mercato europeo, almeno al momento. Andiamo a vedere più nel dettaglio la scheda tecnica.

Realme X7 Pro Extreme Edition: scheda tecnica

Sotto il cofano di questo nuovo smartphone troviamo:

Display: Super AMOLED da 6,55″ FHD+ con refresh rate fino a 90Hz , luminosità 1200 nit, 100% DCI-P3 , rapporto schermo-scocca 92,1%, bordi curvi e foro per la fotocamera anteriore ;

da con refresh rate fino a , , ; CPU: MediaTek Dimensity 1000+ ;

; GPU: Mali-G77 MC9 ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR4x ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: 64M , f/1,8, 8MP ultra grandangolare, FOV 119°, 2MP macro;

, f/1,8, ultra grandangolare, FOV 119°, macro; fotocamera anteriore: 32MP ;

; connettività: 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, NFC ;

; batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 65W (da 0% a 100% in 35 minuti);

con ricarica rapida (da 0% a 100% in 35 minuti); peso: 170 g ;

; colori: Castle Sky e Black Clever ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11

Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~297 euro ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~336 euro

Realme X7 Pro Extreme Edition: caratteristiche

L’imponente pannello con bordi curvi Super AMOLED da 6,55″ permetterà una godibilissima visione dei contenuti video in streaming o salvati nella memoria del dispositivo, nonchè una migliore esperienza di utilizzo grazie al refresh rate a 90Hz (per quanto è comunque inferiore ai 120Hz offerti dalla controparte X7 Pro). E’ inoltre presente un sensore di impronte digitali sotto il display. Da annoverare poi la presenza della tecnologia di raffreddamento a liquido VC utilizzata per la dissipazione del calore prodotta dal SoC.

Gli 8GB e oltre di RAM (in base alla versione che si sceglie) consentiranno un agevole multitasking nonché una granitica esecuzione anche di applicazioni più esose in termini hardware. La presenza poi del modem 5G permetterà una velocità più elevata per la navigazione su internet o il download di software. Il modulo fotografico posteriore da 64MP consentirà di scattare foto o registrare video di un certo livello. L’obbiettivo frontale da 32MP infine sarà in grado di offrire una certa definizione dei vostri autoscatti o durante le videochiamate con altri.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone prodotto da Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!