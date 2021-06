Realme X7 Max: annunciato per il mercato europeo

Il Realme X7 Max, nuova punta di diamante della casa cinese, arriverà presto in occidente e monterà il Dimensity 1200 come processore

E’ il primo terminale con un SoC MediaTek Dimensity 1200 ad arrivare anche nel Vecchio Continente. Come potenza di calcolo, infatti, si avvicina molto alla controparte di Qualcomm, lo Snapdragon 888. Ma il Realme X7 Max non stupisce solo per questo ma anche per il suo corredo di memoria RAM, che si spinge fino a 12GB e per un display AMOLED FHD+ da 6,43″che può contare su una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Realme X7 Max: scheda tecnica

All’interno dello smartphone trovano posto:

Display: Super AMOLED da 6,43″ FHD+ con refresh rate fino a 120Hz , frequenza di campionamento del tocco 360Hz e rapporto schermo-scocca 91,7% ;

da con refresh rate fino a , frequenza di campionamento del tocco e rapporto schermo-scocca ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 1200 ;

; RAM: 8GB/12GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 64MP principale Sony IMX682, 26mm, f/1,8 + Ultra grandangolare da 8MP , ottica f/2.3 + Obbiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4;

principale Sony IMX682, 26mm, f/1,8 + Ultra grandangolare da , ottica f/2.3 + Obbiettivo macro da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP , f/2,5;

, f/2,5; connettività: 5G+5G Dual Mode, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS ;

; batteria: 4500mAh con ricarica SuperDart da 50W ;

con ricarica ; dimensioni: 158,5 x 73,3 x 8,4mm ;

; peso: 179g ;

; colori: Mercury Silver, Asteroid Black, Milky Way ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11 ;

; prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~305€ ;

; prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM: ~339€

Realme X7 Max: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi campo. Il processore Dimensity 1200 insieme agli 8GB ed oltre di memoria RAM garantiscono una fluidità granitica sia con molti programmi aperti in background che durante l’esecuzione di applicazioni videoludiche di una certa complessità. A proposito di questi ultimi, l’enorme schermo AMOLED da 6,43″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la loro fruizione dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 120Hz. Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modem 5G al modulo NFC per i pagamenti contactless. Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale da 64MP regalerà scatti di buon livello, soprattutto in condizioni di buona luminosità ambientale. Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di fascia alta Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!